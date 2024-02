Con casi el 90% de votos, Nayib Bukele fue reelecto como Presidente de El Salvador

224862

-El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, logró una fácil victoria en las elecciones presidenciales que se celebraron este domingo. Es el primer mandatario salvadoreño que gana una reelección en casi 100 años.

Bukele, de 42 años, arrasó en las urnas con un 87% de preferencias, casi el 90%, de acuerdo con un sondeo a boca de urnas.

“El candidato Nayib Bukele obtiene el 87% de intención de voto y por los datos, esto puede subir hasta 90 puntos, de tal manera es una mayoría completamente absoluta”, afirmó el director de CID-Gallup, Luis Haug, en conferencia de prensa.

“En todos los años que nosotros llevamos evaluando encuestas y los distintos gobiernos y candidatos nunca habíamos observado una distancia de esta magnitud en una elección”, aseguró.

A pesar de este apoyo popular, el plan de seguridad de Bukele ha levantado señalamientos de supuestas violaciones a los derechos humanos y su participación en los comicios ha sido cuestionada por la oposición y parte de la comunidad internacional porque la Constitución prohíbe la reelección inmediata.

Rechazó críticas

Pocos minutos antes del cierre de las urnas, a las 17:00 locales, Bukele rechazó las críticas de organismos de derechos humanos al régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, al señalar como “errores” las detención de miles de inocentes.

El mandatario afirmó que todas las policías del mundo arrestan inocentes y defendió que El Salvador tenga la tasa de encarcelamiento más alta en el mundo, al señalar que el país era “la capital de homicidios del mundo.

“El Salvador estaba con metástasis, pero hicimos cirugía, estamos en radioterapia, y vamos a salir sanos ya sin el cáncer de las pandillas (…). Ahora solo queda recuperarnos”, manifestó.

“Ahora lo que viene para El Salvador es un período de prosperidad porque ya no hay un freno para poner un negocio, ya no hay freno para estudiar, ya no hay freno para trabajar, ya no hay freno para el turismo”, agregó.

Ante las acusaciones de sus críticos de que instaló en El Salvador una “dictadura”, Bukele negó también que esté atentando contra la democracia.

“Nosotros no estamos sustituyendo la democracia, porque El Salvador jamás tuvo democracia, por primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia, y no lo digo yo, lo dice el pueblo”, manifestó.

Al ser consultado sobre si planeaba reformar la Constitución para incluir la reelección indefinida, Bukele dijo que no creía que “sea necesaria una reforma constitucional”, pero no respondió si intentaría postularse para un tercer mandato.

A diferencia de elecciones previas, los colores y emblemas de los partidos de oposición brillaban por su ausencia. El cian del oficialista Nuevas Ideas acaparaba la escena.

En 2019

Bukele asumió a mediados de 2019 como el presidente más joven en la historia moderna de El Salvador. Desde entonces, su gobierno logró apaciguar la criminalidad tras apresar al 1% de los 6.3 millones de habitantes del país.

Bukele ha prometido que el régimen de excepción seguirá hasta que capturen al último pandillero y su vicepresidente dijo a Reuters esta semana que mantendrá al bitcoin como moneda de curso legal a pesar de la poca aceptación y que el bukelismo es un proyecto de décadas.

En cifras

Según el conteo publicado estos fueron los porcentajes de las votaciones:

Bukele 87,61%

Joel Sánchez 4.04%

Luis Parada 1.62%

Manuel Flores 4.63%

Javier Renderos 1.17%

@nayibbukele obtuvo casi el doble de apoyo comparado con las pasadas elecciones. 👌👌👌 pic.twitter.com/j4ube1Un09 — Douglas Crispin (@Dougcrisgt) February 5, 2024

Noticia al Día/Con información de AFP/Reuters