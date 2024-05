Nicolás Maduro entregará recursos a 4 mil 500 circuitos comunales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este martes 7 de mayo, la entrega de recursos a los 4 mil 500 circuitos comunales que participaron en la Consulta Popular Nacional del pasado 21 de abril, para comenzar a desarrollar los proyectos en las comunidades del país.

En la inauguración del Hospital Tipo I “Susana Maduro”, en el municipio Tocopero, estado Falcón, el jefe de Estado precisó que este miércoles, hará entrega oficial de los beneficios.

“Mañana vamos a hacer un acto muy importante con los cuatro mil quinientos circuitos comunales para proceder a entregarle los recursos para que arranquen los proyectos que ustedes votaron el domingo 21 de abril”, informó.

Igualmente, ordenó al ministro para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, y al ministro para la Energía Eléctrica (MPPE), Jorge Márquez, atender y solucionar requerimientos en materia de transporte público y energía eléctrica.

“Ministro Velázquez Araguayán, mañana se me viene y me le pone solución al tema del transporte público de aquí de esta región, y el ministro de Energía Eléctrica me viene a resolver el tema de las subestaciones, dos temas claves de aquí. Los dos me amanecen aquí. Araguayán y Jorge Márquez”, solicitó.

Para el jefe de Estado, la atención a las necesidades del pueblo es la prioridad, por ello, llamó al Poder Popular a mantenerse organizados y empoderarse.

Noticia al Día / Prensa Presidencial