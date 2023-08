Maduro activó Cuadrillas de Paz para erradicar la violencia del país

144591

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó la activación de las Cuadrillas de Paz en todo el territorio nacional para garantizar que “el fascismo no imponga la agenda de la violencia en el país”.

El jefe de Estado hizo referencia a las declaraciones golpistas del ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien desde el extranjero hizo un llamado a la intervención militar y un nuevo golpe de Estado contra el gobierno bolivariano.“Con estas declaraciones quedan al desnudo Antonio Ledezma y todos los que lo apoyan”, dijo el mandatario nacional al tiempo que llamó al pueblo de Venezuela a defender la paz, la soberanía y la unión interna.“Hablé con Diosdado Cabello y le pedí que se garantice la máxima movilización de las fuerzas populares. He dado la orden de activar las cuadrillas de paz. Cuadrillas de Paz, alerta, a la calle, activadas, a garantizar la paz en todo el país”, dijo el presidente en su programa “Con Maduro +”.En tal sentido, enfatizó que se han activado más 4 millones de milicianos y milicianas en el plan antigolpe para garantizar la paz, “para que no haya más nunca una guarimba”, pidió el jefe de Estado.Reflexionó que el anuncio hecho por Antonio Ledezma, prófugo de la justicia y con orden de captura y extradición ordenada por la Fiscalía General de la República, se corresponde con el modus operandi que ha hecho la derecha anteriormente.En tal sentido, recordó que anunciaron 2002 el golpe de Estado contra el Comandante Chávez, luego anunciaron “La Salida” en 2014 y en 2017 las guarimbas. “¡Cuánto daño hicieron hasta que los derrotamos con la constituyente!”, dijo.También recordó que en 2019, cuando se juramentó el prófugo de la justicia Juan Guaidó, “todos (los sectores opositores) salieron a apoyarlo, pero triunfó la paz”.

Noticia al Día con información de VTV