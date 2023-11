SUDEBAN dio a conocer el calendario bancario para el 2024

183093

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, SUDEBAN dio a conocer el calendario bancario del próximo año.

Lunes 1 de enero – Año nuevo, sábado 6 de enero – Día de Reyes (no se ejecuta por ser fin de semana), domingo 14 de enero – Día de la Divina Pastora (no se ejecuta por ser fin de semana), lunes 12 y martes 13 febrero – Carnaval, martes 19 de marzo – Día de San José, jueves 28 y viernes 29 de marzo- Semana Santa, viernes 19 de abril – Mov. Precursor de la Independencia, miércoles 1 de mayo – Día del trabajador, jueves 9 de mayo – Ascencio del Señor (lunes 13 de mayo), Jueves 30 de mayo – Cospus Christi (lunes 3 de junio).

Jueves 13 de junio – Día de San Antonio (lunes 17 de junio), lunes 24 de junio – Batalla de Carabobo, sábado 29 de junio – Día de San Pedro y San Pablo (no se ejecutan por ser fin de semana), viernes 5 de julio – Día de la Independencia, miércoles 24 de julio – Natalicio del Libertador, jueves 15 de agosto – Asunción de Nuestra Señora (lunes 19 de agosto), miércoles 11 de septiembre – Día de la Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela (lunes 16 de septiembre), sábado 12 de octubre – Día de la Resistencia Indígena (no se ejecuta por ser fin de semana), sábado 26 de octubre – Día del Dr. José Gregorio Hernández (no se ejecuta por ser fin de semana).

Viernes 1 de noviembre – Día de Todos los Santos (lunes de noviembre), lunes 18 de noviembre – Día de la Virgen del Rosario de la Chiquinquirá, domingo 8 de diciembre – Día de la Inmaculada Concepción (no se ejecuta por ser fin de semana), martes 24 de diciembre – Feriado Nacional, miércoles 25 de diciembre – Natividad de Nuestro Señor (feriado nacional) y martes 31 de diciembre – Feriado Nacional.

Lea también: Guerra entre bandas deja dos muertos en la avenida San Martín de Caracas

Noticia al Día