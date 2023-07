Inger, exesposa de Nacho, anunció que uno de sus hijos es subcampeón de karate

127021

La exesposa de Nacho, Inger Devera, mostró emoción en sus redes sociales al informar que su hijo, Miguel, es subcampeón de karate en su categoría.

A través de su cuenta de Instagram, Inger expresó estaba nerviosa y que le hubiera gustado compartir videos del momento, pero no salieron como esperaba. La publicación tiene menos de 24 horas y ya cuenta con 50 mil likes.

“La emoción de estos torneos debe ser nociva para salud ¡Qué nervios! Se me aceleró el pulso y las manos me temblaban y tenía que ver a otro lado cual película de terror jajajaja Me hubiera gustado compartirles videos pero salieron malísimos”, escribió la exesposa del cantante venezolano.

Además, comentó que se estará “preparando psicológicamente” para el angustiante combate del domingo.

