-Muchas son las estrellas del mundo artístico que celebran su nacimiento el 25 de septiembre y en Noticia al Día les traémos a nuestros lectores una selección de algunos que han brillado a la altura en la televisión, el cine y las artes escénicas.

Rosalía

-Rosalía Vila Tobella nació en San Cugat del Vallés, Barcelona, el 25 de septiembre de 1992, conocida como Rosalía, es una cantante, compositora, productora, actriz y músico española. Ha sido descrita como una «estrella del pop atípica» debido a su versatilidad musical y tendencias experimentales que desdibujan los límites entre distintos géneros.

La Rosalía. Foto: Agecias

Catherine Zeta-Jones

Catherine Zeta Jones nació en Swansea, Gales, el 25 de septiembre de 1969. Conocida como Catherine Zeta-Jones, es una actriz, cantante y bailarina británica. A lo largo de su carrera, ha recibido múltiples reconocimientos por sus logros actorales, entre ellos un Óscar por su interpretación de la asesina Velma Kelly en el musical Chicago y el premio Tony por su papel en el musical de teatro A Little Night Music.

Catherine Zeta-Jones. Foto: Agencias

Will Smith

Willard Carroll Smith II, nació en Filadelfia, Pensilvania, el 25 de septiembre de 1968, conocido brevemente como The Fresh Prince, es un actor, rapero y productor de cine estadounidense. Ha tenido éxito en sus dos facetas artísticas, ganador de un Premio Óscar con dos nominaciones previas, nominado a cuatro Premios Globo de Oro y ha ganado diez Premios Grammy.

Will Smith. Foto: Agencias

Eduardo Yáñez

Eduardo Yáñez Luévano, nació en Toluca, Estado de México, el 25 de septiembre de 1961, destacado actor mexicano de telenovelas y de cine. Reconocido galán de telenovelas, como: El amor nunca muere y Corazón Salvaje, y protagonizó Senda de gloria, Dulce desafío, Yo compro esa mujer y En carne propia. En Telemundo protagonizó Marielena y Guadalupe, además de su participación actoral en diversas series que han sido transmitidas por varias plataformas digitales.

Eduardo Yáñez. Foto: Agencias

Zúcchero

Adelmo Fornaciari, más conocido por su nombre artístico Zucchero o Zucchero Fornaciari, nació en Reggio Emilia, Emilia-Romaña, Italia, el 25 de septiembre de 1955. Cantante y músico italiano. Su pseudónimo significa “azúcar” en idioma italiano, y le fue dado durante su niñez por parte de una de sus profesoras.

Zúcchero. Foto: Agencias

Christopher Reeve

Christopher D’Olier Reeve, nació en Nueva York, el 25 de septiembre de 1952-Mount Kisco, fue un actor, director de cine y activista estadounidense. Adquirió fama mundial como actor al interpretar a Superman en la película de acción real y sus tres secuelas, y también es recordado por su personaje de Richard Collier en la película Somewhere in Time. Falleció el 10 de octubre de 2004, a los 52 años de edad tras complicaciones de salud a raíz de haber sufrido un paro cardíaco.

Christopher Reeve. Foto: Agencias

Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvar Caballero, nació en Calzada de Calatrava, el 25 de septiembre de 1949, es un director de cine, guionista y productor español, el que mayor aclamación y resonancia ha logrado fuera de España en las últimas décadas desde el cineasta Luis Buñuel. Ha recibido los principales galardones cinematográficos internacionales, entre otros dos premios Óscar, un premio Ariel y varios Premios Goya. En 2017 fue el presidente del jurado del Festival de Cannes.

Pedro Almodóvar. Foto: Agencias

Michael Douglas

Michael Kirk Douglas nació en Nuevo Brunswick, Nueva Jersey, el 25 de septiembre de 1944 es un actor y productor de cine estadounidense, ganador de un Premio Óscar al Mejor actor por Wall Street (1987) y otro como productor a la Mejor película por One Flew Over the Cuckoo’s Nest (Alguien voló sobre el nido del cuco, 1975), además de cuatro Globos de Oro.

Michael Douglas. Foto: Agencias

Noticia al Día/Con información de Wikipedia