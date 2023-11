¡Es la hora...! Mariah Carey se 'descongela' para dar comienzo a la Navidad en un vídeo viral

176417

Mariah Carey, lo vuelve a hacer como todos los años y se convierte en la protagonista del anuncio más esperados por todos, la llegada de la Navidad.

A través de las redes sociales, se difunde su video en el que una bóveda del tiempo se abre y se ve a la reina de las festividades congelada en un bloque de hielo, rodeada de los espectros del Haloween, para iniciar con un grito que rompe el cristal helado y anuncia la Navidad.

Llegó noviembre, mes en el que se calientan los motores para la llegada de la ansiada y mágica Navidad. “¡Es la hora!”, exclamaba Mariah Carey (54 años) junto a un vídeo que no tarda en hacerse viral. Y es que por mucho que pasen los años no hay Navidad sin su icónico All I Want for Christmas Is You.

