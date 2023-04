¿Qué les gusta a los hombres? 10 cosas que ellos adoran de las mujeres

81427

Hay diferentes tipos de personalidades y caracteres en los seres humanos. Los gustos por las bondades de la vida son diversos, y bien si es cierto el dicho que dice: «Entre gustos y colores no están hechos los autores». Igualmente pasa con la atracción que sentimos por el sexo opuesto. Pues, no solo el físico importa como quien dice. Por ello, te compartimos, en esta oportunidad, lo que ellos adoran de ellas.

1. Un Sentido de Aventura

Los hombres completamente adoran a las mujeres que viven la vida al máximo. Esto incluye la voluntad de probar cosas nuevas e incluso tomar riesgos. Ya sea el pasear en kayak, excursionar en una montaña o el paracaidismo, una mujer aventurera seguro vence a una novia que sólo se sienta en el sofá a tejer suéteres, no importa lo atractiva que pudiera ser.

2. Una Mujer que se Comprometa

El tener desacuerdos es una parte perfectamente normal de una relación. Sin embargo, la terquedad y el decir “es a mi manera o te vas” sólo conducen a la miseria. Es por eso que los hombres aprecian a las mujeres que son capaces de negociar y encontrar una solución que satisfaga a ambos socios. Esto podría ser cierto para los pasatiempos (es decir, el chico lleva a su chica a un partido de fútbol a cambio de que ella lo lleva a un musical), pero será especialmente muy útil cuando se trate de asuntos importantes como la crianza juntos de los hijos.

3. Segura de Sí Misma

Un buen novio se esfuerza para hacer que su media naranja se sienta especial, pero no hay nada más sexy que una mujer que entiende lo que ella vale. A los hombres les puede gustar una chica con una cara bonita y una figura agradable, pero si ella está en la necesidad constantemente estarla halagando de que es atractiva o que no pueda aceptar un cumplido, el chico eventualmente se desgastará y pasará a una mujer que está feliz con lo que él es.

4. Un Nivel Completo de Confianza

Cuando se trata de relaciones, ninguno de los dos puede mantener al otro bajo vigilancia las 24 horas del día, ni tampoco deberían hacerlo. El constantemente llamar a un hombre para averiguar dónde está o el decirle qué amigos puede o no puede ver, sólo crearán tensión y fomentarán la desconfianza. En última instancia, el sentirse celosa y paranoica nunca acabará en la felicidad. Es por eso que a los hombres les encanta salir con mujeres que pueden confiar en que les serán fieles.

5. Sentido del Humor

Una mujer puede ser extremadamente hermosa, pero nunca ganará un lugar en el corazón de un hombre a menos que tenga la habilidad de hacerlo reír. Un gran sentido del humor es la manera perfecta de aliviar el estrés y permite unirse más a la pareja. Una broma ingeniosa o una travesura ocasional, ligera, le conseguirá a una mujer puntos importantes con su hombre.

6. Voluntad para Aceptar Los Defectos de ÉL

Una de las claves de una relación saludable es el entender que tu pareja no es perfecta. Es por eso que los hombres quieren que las mujeres que no son demasiado críticas y que no buscan cambiarlos. Si una mujer puede amarlo por su feo sentido de la moda o por su personalidad excéntrica, están en camino hacia el éxito de la relación.

7. Una Personalidad Libre de Dramas

La vida es como una montaña Rusa. Algunos días serán buenos y otros estarán completamente podridos. Sin embargo, no es necesario que cada pequeño problema explote en un conflicto importante. Las mujeres que tienen la perspectiva correcta y no se ahogan en un vaso de agua les resultará mucho más fácil ganarse a su hombre.

8. Calidez

El estar caliente no es sustituto para ser cálida. Los hombres aman a las mujeres que actúan generosamente. Esto no sólo se aplica a la relación, sino también cuando ella se reúne con su familia y amigos. Nada crea estabilidad como el ganarse a aquellas personas que significan lo máximo para su hombre.

9. Creatividad

No hace falta decir que una relación es más gratificante si la pareja involucrada tiene un espíritu libre y una mente creativa. Siempre mantienen las cosas interesantes y crean un sentido de propósito. Por ejemplo, las mujeres que sorprenden a su hombre escribiéndole una historia o pintarle una imagen representa una gran oportunidad para ganar para siempre su corazón.

10. Cómoda al Tomar Decisiones

No hay nada más frustrante que cuando una novia es incapaz de tomar una decisión sobre cualquier cosa. Esto podría ser tan mínimo como el no ser capaz de decidir a qué restaurante ir o tan grande como nunca querer tomar decisiones en lo absoluto. Esto especialmente puede conducir a problemas cuando la mujer nunca se contenta con las decisiones que su hombre hace. Es por eso que a los hombres les encanta salir con mujeres que dicen exactamente lo que quieren.

Agencias