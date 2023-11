Warriors ganó sobre Rockets y cortó su seguidilla de seis derrotas consecutivas

186286

-Warriors de Golden State se reencontró con la victoria al superar 121-116 a los Rockets de Houston, el lunes 20 de noviembre.

Stephen Curry encestó 32 puntos al registrar ocho de 14 tiros de campo y cinco de nueve en triples. El base también logró cinco rebotes y una asistencia en 35 minutos en el Chase Center.

Es el séptimo encuentro de Curry en lo que va de la temporada con al menos 30 puntos y décimo con 25 o más.

