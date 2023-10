Miguel Cabrera se despide entre lágrimas de las Grandes Ligas

161856

-Miguel Cabrera no pudo contener las lágrimas en su última entrevista como jugador activo en las Grandes Ligas, el domingo 1 de octubre.

El venezolano se fue de 3-0 en su encuentro de despedida en el Comerica Park con los Tigres de Detroit ante los Guardianes de Cleveland.

“Gracias a todos, compañeros, amigos y aficionados por todo lo vivido en este estadio. Nos vemos pronto”, afirmó Cabrera, quien estará como asistente especial en el departamento de operaciones de los felinos.

