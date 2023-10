El adiós de Miguel Cabrera: El futuro Salón de la Fama

161847

-Miguel Cabrera puso fina su carrera de 21 temporadas en las Grandes Ligas, y su futuro es el Salón de la Fama de Cooperstown.

Cabrera tuvo este domingo 1 de octubre su despedida en el mejor béisbol del mundo en el juego entre Tigres de Detroit y Guardianes de Cleveland, en el Comerica. El venezolano se fue de 3-0 en su último encuentro, con una base por bola.

El maracayero tiene seguro su presencia en el “Templo de los Inmortales” por sus extraordinarios números. Cabrera se convertirá en el segundo venezolano en Cooperstown.

Luis Aparicio fue primero exaltado al Salón de la Fama el 12 de agosto de 1984, al obtener 341 votos, de 403 posibles, en su sexto año en las papeletas.

El marabino, culminó su carrera en la MLB 2.677 imparables, 83 cuadrangulares, 1.335 carreras anotadas, 506 bases robadas (puesto número 38 en la lista histórica), y un promedio vitalicio de .262. Además, ganó 9 Guantes de Oro, fue seleccionado para 13 Juego de Estrellas, y el Premio Novato del Año en 1956.

Cabrera es hasta el momento el último Triple Corona de bateo en las Mayores al conseguirlo en la temporada 2012 al registrar un promedio de bateo de .330, 44 jonrones y 139 remolcadas

El venezolano junto a Hank Aaron y Albert Pujols son los tres únicos peloteros en la historia con 3.000 hits, 500 jonrones y 600 dobles

En 2021 se unió al selecto club de los 500 cuadrangulares, marca que solo 28 jugadores en toda la historia de Las Mayores han podido llegar. El aragueño terminó con 511 batazos de vuelta completa en la casilla 25 de todos los tiempos igualado con Mel Ott.

The first Venezuelan-born player in the 500 HR club.



Congrats, @MiguelCabrera! 🇻🇪 pic.twitter.com/W7VaY0BVt3