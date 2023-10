El último hit de Miguel Cabrera en la MLB

161842

-Miguel Cabrera conectó su último hit en la MLB con los Tigres de Detroit ante los Guardianes de Cleveland, el sábado 30 de septiembre.

El veterano venezolano logró su incogible en el cuarto episodio contra el abridor de Cleveland, Triston Mckenzie, con la cuenta 1-1.

Miggy soltó un doblete por el jardín izquierdo, siendo el tubey 627 y el inatrable 3174 en su carrera en las Mayores. Posteriormente, visitó la goma con el triple de Matt Vierling, lo que significó su anotada 1881.

Imitated, but never duplicated.



A swing this smooth is Miggy's alone. pic.twitter.com/iaVrvNx4pL