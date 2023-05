95142

-Novak Djokovic siempre está en ojo del huracán, sobre todo en los últimos años por su decisión de no vacunarse contra el covid-19. En esta ocasión, el tenista serbio ofreció una entrevista para el medio italiano Corriere della Sera, en donde sorprendió tras unas llamativas declaraciones sobre su relación con Rafael Nadal y Roger Federer.

En ese sentido, el actual número uno del mundo confesó que, pese a tener una relación “cordial” y de “admiración”, no ha entablado una “amistad” ni con Nadal ni con Federer en todos estos años. Puesto que se le hace “imposible” al ser ellos sus más grandes rivales sobre la pista.

Djokovic: «Io, solitario come il lupo che mi spaventò a 10 anni. Mai stato no vax. Con Federer e Nadal impossibile essere amici» https://t.co/kS51PR35Na — Corriere della Sera (@Corriere) May 15, 2023

“Federer y yo nunca hemos sido amigos, entre rivales no se puede, pero nunca hemos sido enemigos. Siempre he tenido respeto por él, fue uno de los más grandes de todos los tiempos. Tuvo un impacto extraordinario, pero nunca he estado cerca de él”, confesó el serbio quien avanzó este martes a los cuartos de final del Marters 1000 de Roma.

“Nadal y yo somos dos somos géminis, al principio hasta íbamos a cenar juntos. Pero incluso con él la amistad es imposible. Siempre lo he respetado y admirado mucho. Gracias a él y a Federer crecí y me convertí en quien soy. Esto nos unirá para siempre. Nadal forma parte de mi vida”, añadió el tenista de 35 años.

El “Big-Three”

Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer son conocidos como el “Big-Three” y entre ellos han sumado 64 títulos de Grand Slam en un periodo de dominio sin precedentes y han sido parte de los partidos más memorables en las últimas dos décadas. El serbio también indicó que uso esta rivalidad como combustible durante su carrera.

De igual manera, el británico también es considerado uno de los más grandes tenistas de los últimos años, porque el junto a las tres leyendas ya mencionadas componen el “Big-Four”. En donde entre todos han sumado 67 títulos de Grand Slam, un dominio total en el tenis en las últimas décadas.

