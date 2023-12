La hallaca se come ¿con tenedor o con cuchara?

203347

-No hay nada escrito en torno a la modalidad para comerse una suculenta hallaca venezolana en diciembre, de si se la puede comer con tenedor o con cuchara, que si lleva mayonesa o no la lleva, o si lleva picante, papa, garbanzos, y un sinfín de cosas más.

Foto: Referencial

No hay regla de etiqueta que le lleve a usted a seguir una norma para disfrutar su hallaca en Navidad y Año Nuevo, lo que sí es ideal es comerla junto a sus seres queridos y por qué no, prepararla en familia, como tradicionalmente se hace, que uno haga el guiso, otro lave las hojas, el otro estire la masa, varios le pongan el guiso y uno o dos amarren perfectamente para que no les entre el agua.

Lo importante es no dejar morir la tradición de nuestras costumbres venezolanas, así que esté donde esté, cómase su hallaca con tenedor, con cuchara o con la mano, todo es válido.

