MCM: Es importante que venga misión de observación de la UE, el Centro Carter y la ONU

Este viernes 5 de abril, la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado tras encuentro con periodistas resaltó que es importante que venga misión de observación de la UE, el Centro Carter y la ONU, así como también habló de otros temas de interés nacional.

“La comunidad internacional está dejando cada vez más claro que en Venezuela tiene que haber elecciones libres en el marco del Acuerdo de Barbados, que este procedimiento de descartar candidatos al antojo de Nicolás Maduro viola el Acuerdo de Barbados”.

“Creo que es una posición consistente con las posiciones de distintos ministros y actores internacionales. Creo que es un respaldo a la sociedad venezolana y va más allá del respeto al derecho de una persona a ser candidato. Esperamos que se mantenga esta posición y se avance en que el gobierno entienda que la única manera de reconocer elecciones limpias y libres es que se cumplan los acuerdos”.

Sobre la observación electoral

“Creo que es importante que venga la misión exploratoria de observación de la UE y el Centro Carter, así como de la ONU. No se trata solo de votar, los venezolanos queremos elegir, y en este contexto, de tanta agresión y la escalada represiva del gobierno, que también viola el Acuerdo Barbados, es importante la misión de observación para que tengan la visión de lo que pasa en Venezuela. La integridad electoral es fundamental”.

Para Machado “No puede haber dos estándares: las elecciones de los países democráticos y las elecciones en Venezuela, donde el gobierno decide los candidatos y los electores. No puede haber una elección sin que se cumplan los estándares democráticos”.

Sobre la Embajada Argentina

Sobre quienes se encuentran refugiados en la Embajada Argentina informó que “Son seis personas de mi máxima confianza y afecto. Gente buena que ha dedicado toda su vida a luchar por los derechos de los venezolanos para poder lograr que nuestros hijos regresen, y hoy ellos ven cómo sus familias se separan. Es muy doloroso e injusto porque son personas que ven cómo se separan sus familias para unir las de los otros. Intentan justificar monstruosidades que ya nadie cree. Todo el mundo sabe a qué nos dedicamos nosotros, al mensaje de esperanza y amor a los venezolanos, y pareciera que el gobierno le tiene terror a eso, a que la gente se organice, y por eso arremeten”.

MCM agregó: “Todos los días vienen personas y ahora más gente incorporándose. Hoy en la cárcel están Henry Alviarez, Emill Brandt, Dignora Hernández, Guillermo López, Luis Camacaro y Juan Freites. La información sobre el salvoconducto se está manejando entre las cancillerías de Argentina y Venezuela”.

La líder opositora manifestó: “Creer que esto se resuelve o se limita a una candidatura, es no entender nada. Estamos dando una lucha existencial y los venezolanos entendemos que esto se basa en la confianza, y la confianza no se puede regalar, aunque le pongas lacito. La esperanza se construye con verdad, y de eso se trata: de decirle la verdad a los venezolanos”.

“Los venezolanos ya decidimos el 22 de octubre. Hay dos opciones: ¿el candidato que nos va a representar en las elecciones lo elige la gente o lo elige Maduro? ¿Vamos el 28 de julio para ganar o ya derrotados? No aceptamos la sumisión, exigimos que se respete nuestro derecho, y por eso mantenemos la candidata de la unidad. Si no permiten que yo me inscriba, es Corina Yoris, pero tenemos hasta el 28 de julio para poder inscribirme”, resaltó.

“Todas las posibilidades se construyen. ¿Cuántas veces nos dijeron que era imposible tener primarias? ¿Que yo fuera candidata? Y mira dónde estamos hoy. Nuestra ruta es la ruta electoral con elecciones limpias y libres, y es Maduro el que está bloqueando las elecciones, el que obstaculiza que los jóvenes puedan inscribirse, el que pone límites a la información, a la movilidad”.

MCM sobre la Ley Antifascismo

María Corina Machado también se manifestó contra la Ley antifascismo: “Con la ley antifascismo no quieren callarme a mí, sino a todos los venezolanos, pero es tan burdo y obsceno, que estas acciones se les están revirtiendo. No nos están callando, estamos hablando más duro. Mañana hay una protesta global y quiero invitar a los venezolanos en el exterior que son nuestra voz; será en más de 50 ciudades en todo el mundo. Ellos tienen derecho a elegir, al igual que nosotros, y para que Corina Yoris pueda inscribirse”.

La opositora y dirigente de Vente Venezuela opinó sobre Esequibo

Machado opinó que “Lo que está ocurriendo con el Esequibo, que es un territorio estratégico, y que es de Venezuela, tiene un riesgo real por irresponsabilidad de Chávez y Maduro, de no haber ejercido su responsabilidad de hacer valer los derechos históricos de los venezolanos. Frente a la historia ha quedado bien claro quiénes son los responsables, pero estamos a tiempo de defender nuestro derecho”.

“Al final, la verdad es la verdad. Nosotros tenemos que aferrarnos a la verdad. Pueden poner sobre papel una sentencia, una ley, pero la verdad es la verdad. Aquí nos duele el territorio venezolano”.

Sentenció además “Aquí estamos y estamos cada vez más fuertes y decididos, lo que estamos haciendo está bien y es lo correcto. Vamos de la mano de Dios y cuando decimos que vamos hasta el final, decimos que vamos al regreso de un país del que nos sentiremos orgullosos”.

“Hay gente que ha sentido miedo y es legítimo, pero cuando a una persona la ponen a un lado, llegan diez a suplir su trabajo, a apoyarnos y darnos fuerzas. Esta es una lucha espiritual y hoy lo estamos viendo. Las fuerzas del bien son más poderosas y nos mantienen de pie. Hemos ido superando cada obstáculo y lo seguiremos haciendo juntos, con la verdad por delante”.

Agregó que “Hay algunos que creen que los cogollos pueden estar por encima de la gente, y eso se acabó. El 22 de octubre la gente acabó con esa política. Y no me vengan con el cuento de que o hay que aceptar las reglas del régimen para perder y la otra opción es abstenerse. Estamos en esta ruta electoral para ganar y no para bajar la cabeza a este sistema. El juicio histórico y social lo está haciendo la gente a cada persona. Nadie puede esconderse detrás de un partido. Esta es una decisión individual y cada venezolano tiene que decir de qué lado está. Mantenemos el mandato popular o se entregan y se callan, pero el silencio hoy no es una opción. No aceptamos chantaje, los violentos son ellos”.



18 de abril y las sanciones

María Corina Machado se pronunció “sobre el 8 de abril y las sanciones: esa es una decisión y un acuerdo firmado entre dos partes: el gobierno de Maduro y EE.UU. Las consecuencias de eso es lo que está por verse. Estamos haciendo lo que depende de nosotros, que es la organización de nuestra gente. Todos los comandos están funcionando a todos los niveles. Todos los días se crean más y más comanditos, aquí el trabajo no para”.

Refirió que “Siempre he tenido una política de puertas abiertas y brazos abiertos, sin manipulaciones. Yo no voy a aceptar que se tergiversen nuestras posiciones claras y nítidas. Yo recibí un mandato y lo vamos a cumplir. No vamos a aceptar que se imponga una traición”.

Noticia al Día/Nota de Prensa