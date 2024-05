CREDIMARA presenta el Club de Duelo como apoyo a sus afiliados ante la pérdida de un ser querido

En sus 36 aniversarios, Credimara le regala a sus afiliados el Club de Duelo, un espacio que se ha creado con el propósito de acompañar y brindar herramientas de afrontamiento de la mano de profesionales en el área para llevar un duelo saludable.

Este miércoles 15 de mayo, en una cálida reunión que contó con la presencia de amigos e invitados especiales, la directora general de Credimara, Jeniffer Ocando, presentó esta nueva propuesta, junto a la psicóloga Ana Ocando y la psiquiatra Aisquel Machado.

Jennifer Ocando, directora general de CREDIMARA. Foto: Isidro López

“El Club de Duelo nace como un espacio seguro y de apoyo para las personas que afrontan la pérdida de un ser querido, de la mano de especialistas en el área” expresó la directora Jeniffer Ocando.

Por su parte, la psicóloga Ana Ocando afirmó: “el club de duelo es un espacio donde nuestros afiliados que pasan por un proceso de duelo serán escuchados; nosotros a veces necesitamos a esa mano amiga, esa persona que nos escuche, que tenga empatía hacia lo que nosotros podemos estar viviendo”.

Nueva propuesta de servicio para afiliados. Foto: Isidro López

Para Aisquel Machado “El duelo no es una enfermedad, no se medica, no necesitamos buscar un doctor ni un amigo que nos de unas pastillas para pasar el duelo, el mismo es una etapa de la vida, todos vamos a vivir procesos de duelo”.

Amigos e invitados especiales compartieron sus experiencias de duelo. Foto: Isidro López

Durante la actividad también los invitados pudieron relatar sus experiencias de duelo y hubo coincidencia en afirmar que un espacio como un club de duelo que presenta Credimara, es de mucha ayuda para las personas quienes a veces se sienten desorientadas ante la magnitud de la pérdida de su ser querido.

El Club de Duelo de Credimara, es una novedosa iniciativa para acompañar a sus afiliados en la postperdida, funciona para brindar apoyo emocional, un proceso de duelo saludable, comunidad de apoyo y celebración de la vida.

Psicóloga Ana Ocando, parte del equipo de especialistas. Foto: Isidro López

Para mayor información pueden acceder a la cuenta de Instagram @credimara y por su web www.credimara.com.ve. También tienen el WhatsApp 584121054152.

Una experiencia de aprendizaje de CREDIMARA. Foto: Isidro López

CREDIMARA tiene 36 años de servicio en previsión funeraria. Foto: Isidro López

El Club de Duelo, nuevo espacio de apoyo a sus afiliados de CREDIMARA. Foto: Isidro López

