Maduro: Xi es valiente al acompañar a Venezuela contra las sanciones

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó el respaldo de China a la lucha de Venezuela contra las más de 950 sanciones ilegales por parte de Estados Unidos y otras potencias occidentales.

“Agradezco profundamente la valentía y la firmeza del Gobierno del presidente Xi Jinping y del pueblo chino, para acompañar a Venezuela en la denuncia de estas sanciones ilegales y criminales”, dijo en una entrevista con Xinhua antes de empezar su visita de Estado a China.

Subrayó que, pese a los fuertes ataques del imperialismo norteamericano, Venezuela “ha resistido y ha demostrado que está en capacidad de recuperarse de toda esta embestida. Hemos ido saliendo adelante en la construcción de un nuevo modelo económico basado en la diversificación productiva”.

Asimismo, destacó que los pueblos de China y Venezuela son amigos que comparten “un destino común en el mundo que está por venir”, al tiempo que destacó que ambas naciones están comprometidas con la paz, el desarrollo y la cooperación.

“Entre China y Venezuela hay una relación modélica, es un modelo de relación, de lo que debe ser la relación entre una superpotencia como China, la gran superpotencia del siglo XXI y un país emergente, heroico, revolucionario y socialista como Venezuela”, enfatizó Maduro.

A juicio de Maduro, China “ha inaugurado una nueva era del surgimiento de superpotencias no-colonialistas, no-imperialistas, no-hegemónicas” y aseguró que el gigante asiático señala el camino del desarrollo económico y tecnológico, de la estabilidad social, de la independencia ganada, construida y fortalecida.

El surgimiento del mundo multipolar

Maduro puso de relieve la oportunidad histórica que vive el mundo actualmente, cuando se vislumbra el surgimiento de un mundo multipolar sin países hegemónicos.

Recordó que a lo largo de la historia de la humanidad, el mundo ha estado caracterizado por la sustitución de un imperio por otro, de un colonialismo por otro. “Es ahora en el siglo XXI, luego de tantos siglos de lucha de los pueblos, que estamos viendo en el horizonte una humanidad sin imperialismos ni colonialismos”.

El primer mandatario apuntó que existen decenas de naciones emergentes que ayudan “a que la humanidad se reencuentre, que construya su derecho a la felicidad social, a la igualdad, a la libertad, a la democracia y China va a la vanguardia de la construcción de ese nuevo mundo”.

En este sentido, expresó la voluntad de Venezuela de ingresar al grupo BRICS, plataforma que a su juicio que va fortaleciéndose “como el gran motor para la aceleración del proceso del nacimiento de un mundo nuevo, de un mundo de cooperación, donde el Sur Global tenga la voz primordial”.

“Los países BRICS aceleran la desdolarización del mundo y el surgimiento de un nuevo sistema financiero internacional y un nuevo orden económico justo, por lo cual la humanidad tiene años, décadas y siglos luchando”, enfatizó.

Relación de hermandad

El presidente Maduro calificó las relaciones entre los gobiernos de ambas naciones como fructífera, “de íntima confianza mutua, hermandad y desarrollo compartido. “Mutuamente nos alimentamos con grandes ideas, con grandes proyectos”, comentó.

También manifestó el firme respaldo del país a la propuesta de China de construir una comunidad de destino compartido para la humanidad que avance hacia “el respeto de nuestra diversidad en la unión de un mundo diferente, integrado por todas las regiones del mundo”.

“Creo que la ruta que ha planteado el presidente Xi Jinping va uniendo a los pueblos en todos los aspectos, de la economía, del comercio, de la cultura y va echando las bases para dejar atrás el viejo mundo de los colonialismos y de los imperialismos”, puntualizó.

Vacunas Chinas apoyaron en la lucha contra el Covid

El jefe de Estado venezolano elogió las acciones de China durante la pandemia de la Covid-19, mismas que permitieron el acceso a las vacunas a más de 160 países del mundo como parte de sus acciones icónicas en favor de los pueblos.

“Nosotros tenemos que agradecer mucho a China, en el tiempo de la pandemia, si no hubiera sido por China, con el bloqueo del imperialismo estadounidense en Venezuela no hubiera llegado ni medicinas ni elementos sanitarios ni hubieran llegado las vacunas, gracias a China llegaron las vacunas, las medicinas, no solo a Venezuela, sino a más de 160 países del mundo”, acentuó.

Noticia al Día con información de Últimas Noticias