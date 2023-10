Gobernador Rosales propone acuerdo humanitario que gestione recursos bloqueados para el sistema eléctrico

163866

Desde el Salón de Situaciones del Palacio de Gobierno del estado Zulia, el Gobernador Manuel Rosales dirigió este jueves al país una reflexión y presentó una propuesta, para resolver la crisis eléctrica que afecta a casi toda la nación. “Desde el Zulia vamos a presentar al país y a los organismos internacionales una propuesta de alta envergadura, para concretar un relanzamiento del servicio eléctrico en el Zulia y otros estados con deficiencias graves”.

Rosales propone que con la participación del Gobierno nacional, su persona, los alcaldes, el Consejo Legislativo en pleno, gremios de los sectores productivos, universidades, Colegio de Ingenieros, gremios de la salud, líderes religiosos y representantes de instituciones escolares, “constituiremos el Comite Central, para llevar adelante una propuesta, con carácter de urgencia, para que se suscriba un gran acuerdo humanitario, a fin de abordar la crisis eléctrica en nuestra región”.

Explicó que se trata de unas líneas maestras para conseguir, por vía de excepción, los recursos financieros que nos permitan recuperar 400 megavatios a mediano plazo. La construcción del cable, para traer electricidad del Guri. “En ese gran acuerdo humanitario coordinará y llevará adelante acciones, para gestionar con los gobiernos y embajadores de los países donde permanecen retenidos dineros de Venezuela, especialmente con el Gobierno Norteamericano y la Unión Europea, las autoridades de la CAF y de la ONU, para que sean los motores y ejecutores del proyecto”.

Apuntó el Gobernador del Zulia que esta “es una propuesta alimentada con cifras de las pérdidas económicas de la industria, el comercio y el sector agropecuario, a raíz del agravamiento del servicio eléctrico. “De igual manera estamos en diálogo franco con el sector salud, donde se nos expone el impacto tan terrible de los racionamientos en los centros asistenciales”.

Rosales fue contundente al decir que esta vez no caben los resentimientos políticos ni la miseria espiritual de quienes impidieron aquel acuerdo, para incorporar barcazas como un alivio temporal a la crisis eléctrica. “No me gusta mirar por el retrovisor, pero creo que los errores cometidos no se deben repetir en el campo opositor”.

Recordó que esa propuesta logró apoyo en la CAF, ONU y Gobierno nacional. “Solo se requería la aprobación de la Asamblea Nacional electa en 2015 donde teníamos las dos terceras partes. Pero vimos con estupor cómo conocidos opositores boicotearon el proyecto con la excusa de que si se solucionaba el tema eléctrico en el Zulia, se le estaría dando una bombona de oxígeno al Gobierno Nacional y a la corriente política que yo represento”.

Dijo, además, “asumiendo nuestras responsabilidades, como siempre lo hemos hecho, desde ya les informo que estamos aglutinando voluntades para llevar adelante esa propuesta de gran alcance”.

Reiteró el Gobernador del estado Zulia que “ya son 14 años de insuficiencia eléctrica, racionamientos, fluctuaciones, siniestros en sub estaciones, masivas averías de transformadores, daños en electrodomésticos, averías en ascensores, ruina de los comercios, perturbaciones en las instituciones educativas, sufrimiento en los hogares y lo peor, perdida humanas. “Es terrible lo que hemos padecido y más terrible es que no estamos preparados, para encarar ese futuro en el corto plazo”.

La propuesta del Gobernador Manuel Rosales, también incluye un plan de concienciación a la comunidad, para controlar inteligentemente el consumo eléctrico como contribución de todos los zulianos.

La próxima semana presentará esta propuesta, con la firme esperanza de que, por esa vía, podrán activar las soluciones para el presente y el futuro. “Eso hay que abordarlo con sentido de grandeza, sin complejos ni cálculos mediocres. Miren por dónde va esta pesadilla y no tenemos barcazas, cable sublacustre ni dinero suficiente para las soluciones estructurales. Sin embargo, somos gente de fe y de amor por Venezuela”.

