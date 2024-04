Venezuela ratifica Diplomacia de Paz frente a postura de Guyana

El presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó la Diplomacia de Paz, frente a la postura del gobierno de la República Cooperativa de Guyana.

“Nosotros tenemos una política muy clara de América del Sur como territorio de paz y tenemos una política muy clara de reclamo y de lucha, por los que son los derechos históricos de Venezuela y ellos –Guyana- canten, pataleen o provoquen más temprano que tarde tendrán que sentarse a ver el tema de la Guayana Esequiba”, expresó durante la emisión número 41 de su programa semanal “Con Maduro +”.

El Mandatario precisó que el gobierno de Guyana responde a intereses de Estados Unidos, al entregar concesiones a transnacionales como la ExxonMobil, para operar en territorio marítimo por delimitar.

En ese contexto, el presidente Maduro denunció la presencia de militares del Comando Sur en bases secretas de la CIA, dentro del territorio Esequibo, permitido por Guyana.

“Es un gobierno que va escalando hacia una postura de provocación y hacia una postura guerrerista, el Gobierno de Guyana. Y todo eso lo está incubando quién; quién lo está incubando; ¿El pueblo de Guyana? No, el pueblo de Guyana no quiere violencia, no quiere enfrentamiento con Venezuela, lo está incubando el Gobierno de Guyana”, recalcó.

El Jefe de Estado reiteró la postura de paz de Venezuela, como una nación que se sostiene en los valores del Libertador, Simón Bolívar, y el respeto a la soberanía de cada pueblo.

