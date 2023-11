182170

Según información manejada por el periodista Rafael Galicia, la directiva en pleno del partido Encuentro Ciudadano en el estado Zulia renunció a su militancia, por discrepancias con la presidenta de esta organización política, Delsa Solórzano.

En un comunicado los dirigentes regionales manifestaron estar en desacuerdo con las propuestas de no reconocer los resultados de la elección primaria realizada el pasado 22 de octubre y que dio el triunfo a la dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado.

“Sin duda alguna el mensaje que no han dejado es que la oposición aún no tiene candidato, que lo ocurrido el 22 de octubre, donde más de dos millones y medio de electores concurrieron al llamado de la Comisión Nacional de Primaria y se expresaron libremente, no existió. La misma posición que hoy plantea el régimen a través del TSJ”, se lee en uno de los párrafos.

Argumentan que negar el triunfo de María Corina Machado es traicionar al pueblo y a la gente que busca una salida democrática.

Ante ello, prefieren renunciar a la militancia del partido Encuentro Ciudadano y ponerse a las órdenes de la candidata electa por los venezolanos para las presidenciales de 2024.

Ultima Hora. Renuncia toda la directiva del partido Encuentro Ciudadano del estado Zulia, debido a diferencias políticas con @delsasolorzano y la dirección nacional, a quienes acusan de estar "traicionando" los resultados de la primaria y el triunfo de @MariaCorinaYA. — Rafael Galicia (@Galiciaj) November 12, 2023

Esta es la carta de renuncia de toda la dirección regional de Encuentro Ciudadano Zulia. pic.twitter.com/MVjUuPuhHr — Rafael Galicia (@Galiciaj) November 12, 2023

Noticia al Día