Acuerdo por Venezuela (Dr. Hugo Hernández Raffalli)

Está más que demostrado, la incoherencia y el poco apego de la Oposición, frente al proceso electoral del 28 de julio. La supuesta Mesa de la Unidad no representa a la totalidad del mundo opositor. hay varios candidatos que competirán en el venidero proceso electoral, quienes han manifestado su decisión de participar.

Entonces. De que se trata? Se va trata de crear un ambiente no propicio, sembrar dudas sobre el resultado electoral, desconocer el resultado electoral y consecuentemente un estado de desasosiego y de inestabilidad democrática.

Ya esa situación la vivimos en años pasados. Quien salió perdiendo? El pueblo. pareciera que no aprenden de los errores.

Si volvemos al presente, quienes solicitaron las sanciones en contra de nuestro país, gozan de buena salud y boyantes de dineros mal habidos. A nivel internacional, la situación a cambiado. Tanto la Unión Europea y los Estados Unidos, han tomado conciencia, en no repetir los errores de años pasado. La licencia para el manejo de hidrocarburos, otorgada a la empresa Chevron, ha quedado exceptuada de las sanciones, así como las grandes empresas de servicios, a nivel mundial.

Lo que importa y es determinante, como debe ser, el negocio de suministro de hidrocarburos, por parte de Venezuela al mercado consumidor americano. Hoy en día, ese suministro está muy cerca del millón de barriles diarios. Poco a poco, va creciendo la producción de petróleo. Hay nuevos actores y participantes en el negocio petrolero. De Francia. La India, americanos, mexicanos, Chinos, Rusos. colombianos , brasileños etc quienes ven una oportunidades de explotación del petróleo venezolano, ajustándose a las leyes de la materia.

Venezuela, se está recuperando. Su Industria Petrolera también. hay mucho por hacer y mejorar, pero por más que soliciten sanciones en contra de nuestro país, no podrán acabar o destruirlo. No estamos solos en el mundo. Todo cuanto a pasado, demuestra,claramente , que mientras la Oposición venezolana no tenga el respaldo electoral del pueblo, no podrán gobernar al país.

Ojalá, por el bien del país. Después del 28 de julio venidero, la Oposición democrática y el gobierno, se pongan de acuerdo para sacar al país, en beneficio de la población.

Dr Hugo Hernández Raffalli