La historia de Duiliana Sánchez Pereira, de 28 años, venezolana atrapada en el aeropuerto de Lima, Perú desde el 31 de enero, es un testimonio conmovedor que pone de aliviar los desafíos y las dificultades que enfrentan muchas personas migrantes en busca de una vida mejor.

Ella lleva más de 40 días atrapada en el área internacional del Aeropuerto Jorge Chávez, en Lima (Perú).

Desde su llegada a Perú en el 2019, Duiliana había construido una vida legal en el país, pero un giro inesperado de los acontecimientos la dejó varada en el limbo legal.

El robo de su pasaporte mientras estaba de vacaciones en Europa desencadenó una serie de eventos que la llevaron de regreso a Venezuela en busca de un nuevo documento.

A pesar de obtener un nuevo pasaporte en enero, se encontró con la amarga realidad de que su permiso temporal de permanencia en Perú había expirado durante su ausencia, lo que resultó en la denegación de su ingreso por parte de las autoridades migratorias.

La situación de Duiliana es desesperada, pero su lucha por encontrar una solución legal a su dilema es valiente y firme.

Tanto su abogado como la Defensoría del Pueblo han argumentado que, dentro del marco legal existente, Migraciones podría permitir su ingreso al Perú. Sin embargo, hasta ahora, sus esfuerzos no han dado resultado, dejándola atrapada en una dolorosa espera en el área de embarque internacional del aeropuerto de Lima.

La vida diaria de Duiliana en el aeropuerto es una prueba de su tenacidad y resiliencia. A pesar de las difíciles condiciones en las que se encuentra, sigue luchando por sobrevivir, buscando medios para alimentarse y mantenerse limpio mientras espera una resolución a su situación migratoria.

Su caso resalta la importancia de abordar las lagunas legales y los obstáculos burocráticos que pueden dejar a las personas en situaciones desesperadas y vulnerables.

Mientras tanto, su situación sigue siendo un llamado de atención para las autoridades y la sociedad en general, recordándonos la urgencia de encontrar soluciones justas y humanitarias para aquellos que buscan un lugar al que llamar hogar.

Duliana se siente sola en el extranjero

Viviendo en una sala de embarque restringida, sin contacto directo con su familia y enfrentando numerosas dificultades para satisfacer sus necesidades básicas Duliana se siente muy sola.

“Aquí me siento completamente sola, estoy empezando a valorar las pequeñas cosas. Extraño que mi mamá me abrace y me diga que todo va a estar bien”, señaló a los periodistas.

“Cada día que pasa es una incertidumbre, he tenido que llevar ayuda psicológica por parte de una ONG. Es difícil descansar aquí, todo el tiempo hay ruido. Me siento agotada, me duele mi cuerpo”, expresó Duiliana en una entrevista con el diario La República.

“Aquí me siento como una persona que entra en coma, que el mundo allá afuera sigue transcurriendo y yo estoy aquí totalmente imposibilitada”.

Migración Perú asegura que “no está presa”, pero simplemente no le permiten la entrada legal al país, por lo que si sale del terminal aéreo sería deportada, alejándola de su familia que se encuentra en la capital peruana.

La historia de Duiliana nos desafía a ser más compasivos, solidarios y comprometidos en la búsqueda de un mundo donde todos puedan vivir con dignidad y seguridad.

#17Mar



🇵🇪 LLEVA MÁS DE UN MES VIVIENDO EN AEROPUERTO DE PERÚ



La venezolana Duiliana Sánchez, tiene 40 días varada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, debido a la pérdida de su pasaporte y la expiración de su Permiso Temporal de Permanencia



📹: Cortesía pic.twitter.com/eCEiIab8qJ — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) March 17, 2024

Noticia al Día