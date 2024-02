232339

El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, informó durante su programa “Con Maduro +” que la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (Acnudh), se dedicaba al espionaje y la conspiración. Las actividades de este organismo fueron suspendidas el pasado jueves por orden del gobierno nacional.

“Esa oficina se desvió (…) se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna (…) en el bufete de abogados, de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela”, comentó el jefe de Estado. Más tarde, agregó que su gobierno reportó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al menos en unas 10 ocasiones, las irregularidades que se cometían. “Se la pasaban ellos buscando” expedientes y “aplicando el colonialismo judicial”.

El presidente denunció que los funcionarios pertenecientes a este ente emitían comunicados donde se referían a Venezuela como una colonia. “Aparecía un grupo de personas involucradas en un intento para matar al presidente de la República (…) ellos eran los primeros” que decían “queremos visitarlo, queremos ver el expediente, como que Venezuela fuera una colonia aplicando lo que hemos dicho, el colonialismo judicial y Venezuela no está para colonialismo judicial”, dijo.

“Por eso, la gota que rebasó el vaso fue un caso reciente con una persona involucrada en labores de espionaje y de conspiración, referida por los involucrados que están convictos y confesos en el caso. Ellos salieron a calificar a la Fiscalía, al Poder Judicial y al país de manera abusiva, rompiendo las reglas del documento firmado. Fue esa oficina técnica y algunos de sus voceros quienes rompieron los términos, los principios del acuerdo firmado, violaron la letra y el espíritu de la Carta de Naciones Unidas. Ellos no están para estar calificando, ellos no son fiscal y juez en Venezuela”, indicó Maduro.

Petición

Luego de estos acontecimientos, el presidente Maduro exhortó a la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a pedir disculpas y respetar la independencia de Venezuela. “Hasta tanto, esa oficina no respete la letra de Naciones Unidas, no respete la independencia de soberanía de Venezuela y no rectifique y pida disculpas públicas, no volverán al país”, precisó.

#Entérate 📰 | Presidente Maduro exige disculpas públicas de la Oficina Técnica de la ONU https://t.co/M1uOFBn2ob pic.twitter.com/7NsG2wubVW — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) February 19, 2024

Noticia al Día/EFE