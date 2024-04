Destrucción de bosques por incendios forestales en Venezuela podría incrementar posibilidad de deslaves

260473

La proliferación de incendios en Venezuela ha traído consecuencias ambientales y de salud. Para los especialistas, estos casos son provocados por el hombre en medio de un contexto dominado por el cambio climático y la gestión del territorio.

Alejandro Álvarez, coordinador de la ONG Clima 21, explicó las implicaciones de estos fenómenos en el medio ambiente.

“En Caracas hay 300 especies de aves y serán afectadas al igual que los humanos. Aquellos animales que no pueden huir serán destruidos. Los bosques que protegen las laderas alrededor de Caracas, cuando destruyes eso, la posibilidad de un deslave o un movimiento de tierras es cada vez más grande, además, la ciudad se hace insostenible ante el cambio climático”.

Sostuvo que el fuego como herramienta agrícola ha dejado de usarse en el mundo porque es complicado controlarlo, sin embargo, en Venezuela sigue siendo una práctica común.

“El problema es que se usa el fuego como parte de un sistema de producción muy artesanal como es el conuqueo, personas que no eran agricultores que, por razones de pobreza, empiezan abrir campos en zonas inadecuadas, tumban árboles y los queman. Hay que crear alternativas para esas personas”.

“Hay que revisar si hay vegetación seca e intentar bajar los pajonales, una gramínea africana que se incendia rápidamente. No pasan mucho tiempo prendida, pero puede causar tragedias. Hay que plantar árboles en todas partes, bosques urbanos y tener una campaña nacional para sembrar millones de árboles”.

Álvarez también se refirió a la migración de animales y a la importancia de no manipularlos para no poner en peligro a las especies o los mismos ciudadanos.

Impacto en la salud

Las micropartículas que quedan suspendidas en el aire producen irritación en las mucosas y afectan no solo a personas vulnerables como ancianos o niños, sino también en ciudadanos sanos.

Andrés Orsoni, neumonólogo, indicó que aquellos pacientes con enfermedades previas ameritan incrementar sus tratamientos.

“Tenemos que evitar que el humo entre a la casa. Entiendo que muchos no tienen aire acondicionado o ventilador, pero hay que tratar de que ese humo entre o irse a un lugar alejado. Tratar de no hacer ejercicio en el aire libre, usar mascarilla N95 para que no entren esas partículas a las vías respiratorias”.

Igualmente, recomendó consultar con su médico sobre la viabilidad de usar antialérgicos u otros medicamentos.