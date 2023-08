Aumento de contrabando y falsificación de productos de consumo masivo, alerta Cavecol

138102

El presidente de la junta directiva de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana, Luis Alberto Russian, señaló que el contrabando y la falsificación se presentan en distintas áreas como alimentos, bebidas, productos de higiene personal y pinturas.

“El volumen de producto que no cumplen con las condiciones sanitarias, de envasado, etc, etc, llega a ser 43 % del consumo de la región, pero si volvemos a la luz de la presencia de esa marca en especial, llega a representar 80 % del consumo de esa marca en ese mercado”, destacó.

Russian advirtió que la entrada irregular de las gaseosas pone en riesgo la actividad de las empresas nacionales.

“Esto es un golpe fortísimo para las embotelladoras que están trabajando a menos de 20 % de su capacidad instalada y por supuesto esto pone en peligro muchos puestos de trabajo”, advirtió.

Cavecol considera necesario que el sector público y privado se una para enfrentar los ilícitos comerciales en el país.

Con información de Unión Radio