Murió Lew Palter, actor de “Titanic”: esta es su conexión con el sumergible Titán

Después de la desaparición del sumergible Titán, en el que fallecieron cinco personas, se conoció que el 21 de mayo murió Lew Palter a sus 94 años, actor que participó en la película Titanic.

En las redes sociales se viralizó la información y las personas se preguntaron, ¿tiene alguna conexión con el sumergible Titán?

El estadounidense Lew Palter padecía de cáncer de pulmón, según lo confirmó su hija Catherine Palter al medio The Hollywood Reporter.

El actor participó en unas de las escenas consideradas entre las más tristes de la película dirigida por James Cameron, Titanic.

Palter interpretó a Isidor Straus en Titanic, por lo que en internet le atañen una conexión con el sumergible Titán de la empresa OceanGate. En la vida real fue una figura del mundo de los negocios y se le identifica como uno de los copropietarios de la marca Macy’s.

En la escena, Straus aparece abrazando a su esposa en la cama en su camarote, mientras el agua avanza. Todo esto ocurrió momentos antes de que se hundiera el barco.

Se conoció, según Infobae, que Isidor Straus era el tatarabuelo de Wendy Rush, la esposa de Stockton Rush: el director ejecutivo de OceanGate, quien era el piloto a cargo del sumergible que iba a visitar los restos del Titanic.

Trascendió, según informes, que Ida e Isidor Straus fueron vistos por última vez dándose la mano en la cubierta del barco el día del hundimiento del Titanic el 15 de abril de 1912.

¿Quién era Lew Palter?

Leon Louis Palter es su nombre real y nació el 3 de noviembre de 1928 en Nueva York, Estados Unidos. Logró el título de doctor en Filosofía de Teatro en la Universidad Northwestern. Inició su carrera participando en obras como The madwoman of Chaillot, An enemy of the people, Let man live, Overruled y The trial of Lucullus, entre otras.

