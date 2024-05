María Antonieta dice que es hora de “guardar” a La Chilindrina

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, de 73 años, se refirió recientemente al momento en el que decidió despedirse de los escenarios y de su recordado personaje “La Chilindrina”, que encarnó en los años 70 durante la serie de televisión “El Chavo del 8”.

“Un poquito antes de la pandemia, estaba trabajando en Perú en una gira muy larga y me empecé a sentir enferma. Tenía una infección generalizada, no sabía qué me provocaba, y resultó ser que era una muela que tenía mala”, dijo en entrevista concedida al portal colombiano Semana.

Relató que, tras su diagnóstico, tuvo que regresar a su país natal, donde se sometió a una exodoncia.

“Me di cuenta de que nunca me había chequeado bien y que tenía que hacer algo por mí misma, y decido estar en México una temporada porque no podíamos salir por la pandemia. Me quedé un rato en mi casa y dije: Ya es justo que yo disfrute mi casa, disfrute a mis nietos y que haga algo por mi vida. Decidí guardar a La Chilindrina, con todo el amor, el cariño y agradecimiento que le tengo”, agregó.

Sostuvo que gracias a su icónico personaje tuvo la oportunidad de conocer varios países de Centro y América Sur, así como distintos sitios de Estados Unidos, especialmente aquellos en los que se habla español.

“La guardé y dije que solo la iba a sacar para algo muy especial y ese algo muy especial es aquí en Colombia, porque no nada más estoy trabajando yo como María Antonieta de las Nieves, sino que al final de cada función, lo voy a intentar, voy a disfrazarme de La Chilindrina para que la gente que quiera tomarse una foto la tenga de recuerdo”, afirmó.

Recordó que, en su primer trabajo junto a Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, ninguno de los dos se imaginaba que el personaje de La Chilindrina iba a existir.

“Yo hacía todos los papeles con Chespirito. Todos los personajes de bruja, de bonita, de todos los hacía yo, y un día a él se le ocurrió que sería una niña e hice el primer papel”, dijo.

Destacó que la construcción del personaje se dio de manera paulatina.

