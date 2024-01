213629

Los Critics Choice Awards han afianzado su lugar dentro de la temporada de premios anual y este 14 de enero se llevaron a cabo desde el Barker Hangar de Santa Mónica, California.

Se trata de los premios otorgados por la Broadcast Film Critics Association para reconocer a lo más destacado de las producciones del cine y televisión.

La comediante Chelsea Handler volvió a ser la anfitriona de los Critics Choice Awards 2024, que se retransmitieron en directo.

Ganadores de los Critics Choice Awards 2024

Mejor película Oppenheimer. Mejor director: Christopher Nolan, Oppenheimer. Mientras que el mejor actor es Paul Giamatti, The Holdovers y la Mejor actriz Emma Stone, Poor Things.

La Mejor serie limitada Beef (Netflix), Mejor serie dramática: Sucesión (HBO | Max), el Mejor diseño de vestuario se lo llevó Jacqueline Durran, Barbie quien también se llevó Mejor peluquería y maquillaje.

Mejores efectos visuales: Oppenheimer, Mejor montaje: Jennifer Lame, Oppenheimer.

Mejor serie de comedia: The Bear (FX) y Mejor actor de serie dramática: Kieran Culkin, Succession (HBO | Max).

Mejor actriz de serie dramática: Sarah Snook, Succession (HBO | Max).

Mejor programa de entrevistas: Last Week Tonight with John Oliver (HBO | Max), el Mejor especial de comedia: John Mulaney: Baby J (Netflix).

El premio a Mejor serie en lengua extranjera es para : Lupin (Netflix), Mejor serie de animación: Scott Pilgrim despega (Netflix).

Mejor conjunto actoral: Oppenheimer, Mejor guión adaptado : Cord Jefferson, American Fiction, Mejor guión original: Greta Gerwig y Noah Baumbach, Barbie.

Mejor actor de serie de comedia: Jeremy Allen White, The Bear (FX), Mejor actriz de serie de comedia: Ayo Edebiri, The Bear (FX).

Mejor diseño de producción: Sarah Greenwood y Katie Spencer, Barbie. La Mejor película de habla no inglesa es: Anatomy of a Fall. Mientras que la Mejor fotografía es para: Hoyte van Hoytema, Oppenheimer.

Mejor canción: I’m just Ken, Barbie. SeeHer Award: America Ferrera. Mejor actor de serie limitada o película para televisión: Steven Yeun, Beef (Netflix).

Mejor actriz de serie limitada o película para televisión: Ali Wong, Beef (Netflix). El Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Ebon Moss-Bachrach, The Bear (FX). Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Meryl Streep, Only Murder in the Building (Hulu).

Mejor actriz de reparto en una serie dramática: Elizabeth Debicki, The Crown (Netflix). Mejor actor de reparto en una serie dramáta: Billy Crudup, The Morning Show (Apple TV+).

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película para televisión: Maria Bello, Beef (Netflix). Mejor actor de reparto en una serie limitada o película para televisión: Jonathan Bailey, Fellow Travelers (Showtime).

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr., Oppenheimer. Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers. Mejor actor/actriz joven: Dominic Sessa The Holdovers.

Mejor película de animación: Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Noticia al Día/Vogue