Whitney Houston nació un 9 de agosto y, como ella, no hay dos

Whitney Elizabeth Houston (Newark, Nueva Jersey; 9 de agosto de 1963–Beverly Hills, California; 11 de febrero de 2012) fue una cantante, compositora, productora discográfica, actriz, empresaria y modelo estadounidense. Apodada «La Voz», es una de las artistas musicales más vendidas de todos los tiempos, con más de 220 millones de discos vendidos en todo el mundo.​ En 2023, Rolling Stone la nombró la segunda mejor cantante de todos los tiempos.

Influyó en muchos cantantes de música popular y era conocida por su voz poderosa y conmovedora, sus habilidades de improvisación vocal y el uso de técnicas de canto gospel en la música pop.

Tuvo 11 sencillos número uno en el Billboard Hot 100 y es la única artista que tiene siete sencillos número uno consecutivos en la lista. Houston logró una mayor popularidad al ingresar a la industria del cine. Sus elogios incluyen ocho premios Grammy, 16 Billboard Music Awards, dos premios Emmy y 28 Guinness World Records.

Las inducciones de Houston incluyen el Salón de la Fama de los Grammy (dos veces), el Salón de la Fama de la Música Rhythm and Blues, el Salón de la Fama del Rock and Roll, el Salón de la Fama de Nueva Jersey y el Registro Nacional de Grabaciones en la Biblioteca del Congreso.

Houston comenzó a cantar en la iglesia cuando era niña y se convirtió en corista mientras estaba en la escuela secundaria. Fue una de las primeras mujeres negras en aparecer en la portada de Seventeen después de convertirse en modelo adolescente en 1981.

Con la guía del presidente de Arista Records, Clive Davis, Houston firmó con el sello a los 19 años. Sus dos primeros álbumes de estudio, Whitney Houston (1985) y Whitney (1987), ambos alcanzaron el número uno en el Billboard 200 y se encuentran entre los álbumes más vendidos de todos los tiempos. El tercer álbum de estudio de Houston, I’m Your Baby Tonight (1990), produjo dos sencillos número uno en Billboard Hot 100: la canción principal y «All the Man That I Need».

Houston hizo su debut actoral con la película de suspenso romántico The Bodyguard (1992), que se convirtió en la décima película más taquillera hasta esa fecha a pesar de recibir malas críticas por su guion y actuaciones principales.

Grabó seis canciones para la banda sonora de la película, incluida «I Will Always Love You», que ganó el premio Grammy a Grabación del año y se convirtió en el sencillo físico más vendido de una mujer en la historia de la música. La banda sonora de The Bodyguard ganó el premio Grammy por Álbum del año y sigue siendo el álbum de bandas sonoras más vendido de todos los tiempos.

Houston pasó a protagonizar y grabar bandas sonoras para Waiting to Exhale (1995) y The Preacher’s Wife (1996). Houston produjo la banda sonora de este último, que se convirtió en el álbum de gospel más vendido de todos los tiempos. Como productora de cine, produjo películas multiculturales, como Cinderella (1997), y series, como The Princess Diaries y The Cheetah Girls.

