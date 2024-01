Nicolas Cage cumple 60 años

209509

Nicolas Cage uno de los actores más conocidos, celebra hoy su sexta década con vida. Con producciones clásicas como ‘Ghost Rider’ o sus últimas entregas como ‘Renfield’, el actor vuelve a demostrar que sigue dando la talla en cualquier papel.

Nacido como Nicolas Kim Coppola en Long Beach, California, el 7 de enero de 1964,​​​​ se dio a conocer profesionalmente como Nicolas Cage, es un actor y productor de cine estadounidense.

Cage ha sido nominado y galardonado para numerosos premios cinematográficos importantes y ganó un premio Óscar, un Globo de Oro y un premio SAG por su actuación en Leaving Las Vegas (1995).

Durante el comienzo de su carrera, Cage protagonizó una variedad de películas como Rumble Fish (1983), Valley Girl (1983), Racing with the Moon (1984), Birdy (1984), Peggy Sue Got Married (1986), Raising Arizona (1987), Moonstruck (1987), Vampire’s Kiss (1989), Wild at Heart (1990), Honeymoon in Vegas (1992) y Red Rock West (1993).

Encontró una audiencia más amplia cuando comenzó a protagonizar películas convencionales, como The Rock (1996), Face/Off (1997), Con Air (1997), City of Angels (1998), National Treasure (2004), Lord of War. (2005), Ghost Rider (2007), National Treasure: Book of Secrets (2007) y Knowing (2009). Obtuvo su segunda nominación al Óscar por su interpretación de Charlie y Donald Kaufman en Adaptation (2002).

También dirigió la película Sonny (2002), por la que fue nominado al Gran Premio Especial en el Festival de Cine de Deauville. Cage es propietario de la productora Saturn Films y ha producido películas como Shadow of the Vampire (2000) y The Life of David Gale (2003).

En octubre de 1997, Cage ocupó el puesto número 40 en la «Lista de las 100 mejores estrellas de cine de todos los tiempos» de la revista Empire, mientras que al año siguiente ocupó el puesto número 37 entre las 100 personas más poderosas de Premiere en Hollywood.

En la década de 2010, protagonizó Joe (2013), Dog Eat Dog (2016), Mom and Dad (2018), Mandy (2018), Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) y Color Out of Space (2019). Empezó la década de 2020, con Willy´s Wonderland. Cage es ganador de los premios Óscar, Globo de Oro y SAG por su papel en Leaving Las Vegas (1995), y nominado al Óscar al mejor actor por su papel en Adaptation (2002). Desde que inició su carrera en el año 1983 ha trabajado a las órdenes de importantes directores contemporáneos como Francis Ford Coppola (La ley de la Calle, Cotton Club, Peggy Sue Got Married).

David Lynch (Wild at Heart), los hermanos Coen (Raising Arizona), Alan Parker (Birdy), Ridley Scott (Matchstick Men), Martin Scorsese (Bringing Out the Dead), Joel Schumacher (8mm), Brian De Palma (Snake Eyes) y Oliver Stone (World Trade Center).

