Los secretos de Britney Spears revelados en sus memorias

Britney Spears no deja de ser noticia y ahora en sus memorias The woman in me, la artista de 41 años hace fuertes revelaciones de varios aspectos de su vida.

La revista People tuvo acceso a varios fragmentos del libro La mujer en mí, en español, que llegará a las tiendas este 24 de octubre.

Entre los temas que la revista adelantó de este libro se encuentra la explicación de por qué se rapó la cabeza en el 2007 y la cruel manera en que su padre supuestamente la hizo avergonzarse de su cuerpo.

Además, lo más impactante es la relación entre la princesa del pop y Justin Timberlake. La joven pareja que los paparazzi asediaron durante el 2000 esperaba un hijo que Britney habría abortado cuando tenía 21 años.

Esta revelación dejó sorprendidos a más de un seguidor porque la intérprete lo define como uno de los episodios más agonizantes que ha vivido.

Britney Spears confiesa, además, que si de ella hubiera dependido, nunca se hubiera sometido a este proceso.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Quería mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto sólo sería mucho antes de lo que había previsto”.

La estrella continuó: “Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Decía que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”.

Además del constante escrutinio público al que estuvo sometida desde joven, numerosos artistas y personalidades se mostraron conmovidos por algunas de las escenas del pasado que repasa la cinta.

Uno de ellos fue su exnovio Justin Timberlake, quien públicamente expresó:

“Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto”.

El cantante agregó: “Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que perdona la misoginia”.

Britney Spears y la reacción de los involucrados en sus secretos



El pasado mes de julio, Britney Spears anunció la publicación de su autobiografía con un mensaje en sus redes sociales que luego borró:

“Mañana tendremos grandes noticias… Estoy emocionada. No puedo esperar a compartirlas con ustedes”. Horas más tarde, cuando se conoció la noticia, añadió: “Mi historia. En mis términos. Por fin. ¿Están listos?”.

Muchos serán los secretos que saldrán a la luz sobre la intérprete de Toxic, pero también serán muchas las reacciones que desatará.

La revista People pone en alerta sobre la posible reacción de Timberlake cuando el material salga a la luz.

Asimismo, el portal Us Weekly asegura que tuvo acceso a una fuente cercana al exparticipante de la boy band ‘N Sync y dijo:

“Justin no estará feliz porque Britney cuenta una versión y no se parece a la de Timberlake” y que, por su parte, ella está “emocionada, pero nerviosa”.

En mayo del año pasado, la artista sorprendió al revelar que había perdido el bebé que esperaba junto a su exmarido Sam Asghari, precisamente un mes y medio después de haber contado que estaba embarazada de su tercer hijo.

Ambos escribieron desde sus respectivas redes sociales: “Quizá debimos esperar para anunciarlo a que (la gestación) estuviera más avanzada”.