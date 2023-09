Elizabeth Gutiérrez se arrepiente de esta cirugía estética

152906

Elizabeth Gutiérrez, en su programa Ojos de Mujer, dejó saber que aboga por la belleza natural y está dispuesta a quitarse los implantes de seno.

La exesposa de William Levy reveló y reconoció que cuando era más joven, debido a la inexperiencia de la edad, escuchaba más las opiniones externas que las suyas propias y se practicó esta cirugía.

La artista, de 44 años, pasó por el quirófano para hacerse una operación en los senos, cirugía de la que hoy en día se arrepiente.

A Gutiérrez le gustaría poder dar marcha atrás para recuperar la imagen de la mujer que era. Así lo explicó a su programa Ojos de Mujer, que estrenó en E!

“Yo me sentía realizada, me sentía mujer, como que ‘ahora sí que me puedo poner todas estas blusas y se me van a ver mejor”.

La nacida en Estados Unidos añadió: “Hoy en día digo, no, me las quiero quitar. Ojalá hubiera habido alguien que me hubiera dicho: ‘Ely, no necesitas eso para verte bien, no necesitas eso para verte más mujer, no lo necesitas”.

“Hoy en día me las quisiera quitar para regresar a ser yo, la que siempre fui”.

Elizabeth Gutiérrez quiere dar ejemplo y seguridad a su hija



Para Elizabeth Gutiérrez lo más importante es transmitirle esa misma seguridad a su hija, para que abrace su cuerpo tal cual es y con absoluta naturalidad, reseña People.

“Trato de inculcarle eso a mi hija, nos dejamos llevar por las modas, en ese momento cuando me las hice era el boom de todo el mundo hacérselo”.

La intérprete agregó: “Hoy en día estamos aceptando más la naturalidad de cada ser humano, aceptándonos más, y eso es lo que le quiero implementar a mi hija. Ahorita puedes pensar que las quieres más grandes, pero en diez años vas a decir ‘no, ¿por qué me hice esto?”.