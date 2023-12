Cuarenta y dos velitas apagará hoy la controversial Britney Spears

192063

Hoy dos de diciembre, la sucesora de la reina del pop, Britney Spears, está celebrando una nueva vuelta al sol. Britney está cumpliendo 42 años.

Además de ser cantante es bailarina, compositora, modelo, actriz, diseñadora de moda, autora y empresaria estadounidense.

Comenzó a actuar desde niña, a través de papeles en producciones teatrales. Después adquirió fama al participar en el programa de televisión The Mickey Mouse Club (1992).

En 1997 firmó con Jive Records y dos años más tarde lanzó su álbum debut, …Baby One More Time, el álbum más vendido de una solista adolescente.

En el 2000 lanzó su segundo álbum, Oops!… I Did It Again, que vendió 1.3 millones de copias en su semana de lanzamiento en Estados Unidos. Durante su primera década en la industria, Spears se convirtió en una figura prominente en la música pop y en la cultura popular.

Sus primeros dos álbumes la establecieron como un icono pop y rompieron récords de ventas, mientras que canciones como «…Baby One More Time» y «Oops!… I Did It Again» se convirtieron en éxitos internacionales.

Los especialistas la acreditaron como la principal fuerza impulsora detrás del renacimiento del pop adolescente a finales de la década de 1990 y la catalogaron como la mejor artista adolescente de todos los tiempos antes de cumplir los 20 años, por lo que la honorificaron con el título de la «Princesa del Pop».

Su influencia en la industria es considerada como el punto de inflexión de los grupos y bandas de los años 1990 a la edad dorada de las solistas femeninas del siglo XXI.

Noticia al Día