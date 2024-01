Wuilker Fariñez volvió a fallar el examen médico

222030

El guardameta venezolano Wuilker Fariñez no llegará al Deportivo Pereira, después de fallar el examen médico. Camilo Lopera, médico del equipo, confirmó este martes en la rueda de prensa previa al partido frente a Deportivo Pasto, que Fariñez no jugará en el club pereirano debido a que “no está en condiciones inmediatas”.

“Se le hicieron una pruebas esperando con la mejor intención que las superara, pero médicamente no fue posible. No estaba para tener minutos y no pudo ingresar al club en este momento” manifestó Lopera.

Hace un par de semanas, el Atlético Nacional descartó el fichaje del venezolano por la misma razón. El cuadro verdolaga afirmó que “no habría tiempo suficiente para que adquiriese el ritmo competitivo necesario”.

En junio de 2022, Fariñez sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, lesión que lo mantuvo fuera por muchos meses, y tras finalizar el contrato con el Lens de Francia y la negativa de Atlético Nacional y Deportivo Pereira, el portero venezolano estaría cerca de llegar al Caracas FC.

