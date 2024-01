El ex jugador de la NBA Rajon Rondo en serios problemas

221976

El ex jugador de la NBA, Rajon Rondo, fue arrestado este fin de semana por posesión ilegal de armas de fuego, parafernalia de drogas y marihuana, todos cargos por delitos menores.

El campeón de la NBA en 2008 (Boston Celtics) y en 2020 (Los Ángeles Lakers) fue detenido en el condado de Jackson, Indiana, el domingo por la tarde debido a una infracción de tránsito, cuando un policía olió marihuana, dijo el portavoz del ISP, el sargento Stephen Whelles a la estación de televisión.

Este no es el único antecedente de Rajon Rondo, ya que en 2022 una mujer solicitó una orden de protección alegando que este la amenazó con un arma, manifestando también que temía por la seguridad de sus hijos y que Rondo tiene un historial de “comportamiento volátil y errático”. Sin embargo, esta solicitud fue desestimada luego de que “las partes llegaron a un acuerdo” según un documento obtenido por ESPN.

Rondo jugó 16 temporadas en la NBA, teniendo su última campaña en la 2021-2022 con Los Ángeles Lakers y Cleveland Cavaliers.

Lee También: Sonríe Guardiola: Regresa Erling Haaland

Noticia Al Día

Rajon Rondo was arrested Sunday in Indiana on misdemeanor charges of unlawful possession of a firearm, drug paraphernalia and marijuana, per @WDRBNews pic.twitter.com/K1lYUcUPIv