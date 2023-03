Venezolanos que comenzarán la temporada en ligas menores

65346

– Prácticamente falta una semana para el día inaugural de la Major Legue Baseball (MLB), y los 30 equipos que conforman las distintas divisiones en las Ligas, reducen el número de peloteros para conformar el róster de 40 jugadores que dirán presente en el opening day.

Varios venezolanos hacen vida dentro de diversas organizaciones y buscan ganarse un puesto destacando en el spring training. Algunos afortunadamente recalaron dentro de los 40 seleccionados, otros fueron descendidos a la filial Triple A para seguir demostrando su talento.

A continuación, te presentamos la lista de jugadores criollos que fueron bajados a ligas menores

Bajados hasta ahora:

Angelinos de los Ángeles: Jhonathan Díaz (P), Liván Soto (SS).

Astros de Houston: Jairo Solís (P).

Atléticos de Oakland: Deolis Guerra (P), Yohel Pozo (C).

Bravos de Atlanta: Yolmer Carlos Sánchez (IF).

Cachorros de Chicago: Yonathan Perlaza (OF).

Cardenales de San Luis: Freddy Pacheco (P), Moisés Gómez (OF), José Álvarez (C-1B-OF), Jeremy Rivas (SS).

Cerveceros de Milwaukee: Jeferson Quero (C), Andruw Monasterio (IF).

Diamondbacks de Arizona: Jorge Barrosa (OF), Diego Castillo (IF), Alí Sánchez (C).

Dodgers de los Ángeles: Diego Cartaya (C), Jorbit Vivas (IF).

Filis de Filadelfia: Francisco Morales (P), Simón Muzziotti (OF).

Gigantes de San Francisco: Ricardo Genovés (C), Luis Matos (OF).

Guardianes de Cleveland: Brayan Rocchio (SS), Luis Oviedo (P).

Marineros de Seattle: Robert Pérez Jr. (OF), José Rodríguez (P), Leonardo Rivas (IF).

Marlins de Miami: Enmanuel De Jesús (P).

Medias Blancas de Chicago: Carlos Pérez (C), Lenyn Sosa (SS), Víctor Reyes (OF).

Medias Rojas de Boston: Wilyer Abreu (OF), Norwith Gudiño (P), Bryan Mata (P), Oddanier Mosqueda (P).

Mets de Nueva York: José Buttó (P), Lorenzo Cedrola (OF), Francisco Álvarez (C).

Nacionales de Washington: Anthony Castro (P), Tommy Romero (P), Leonel Valera (IF).

Orioles de Baltimore: Darwinzon Hernández (P).

Padres de San Diego: Pedro Ávila (P), Anderson Espinoza (P), Juan Fernández (C).

Rangers de Texas: David García (C), Luisángel Acuña (2B-SS).

Rays: Osleivis Basabe (SS), Anthony Molina (P), René Pinto (C).

Reales de Kansas City: Aaron Antonini (C), Max Castillo (P), Freddy Fermín (C), Maikel García (IF).

Rockies de Colorado: Ronaiker Palma (C).

Rojos de Cincinnati: Jhonny Pereda (C), Silvino Bracho (P).

Tigres de Detroit: Kervin Castro (P), Jermaine Palacios (SS).

Yankees de Nueva York: Everson Pereira (OF), Jesús Bastidas (IF), Andrés Chaparro (3B), Yoendrys Gómez (P).

En libertad

Angelinos de los Ángeles: José Godoy (C)

Noticia al Día con información del Emergente

