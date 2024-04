Ronald Acuña Jr. sigue haciendo historia

El actual MVP de la Liga Nacional, el venezolano Ronald Acuña Jr., se robó este lunes su base número 190 en el cierre del primer episodio del enfrentamiento de los Bravos de Atlanta ante los Marlins de Miami.

Con esto, Acuña se convirtió en el pelotero de los Bravos de Atlanta con más bases robadas en su historia desde que la franquicia se mudó a Atlanta en 1966.

El líder de este departamento (ahora segundo) era el boricua Rafael Durcal con 189 y el siguiente Otis Nixon con 186.

