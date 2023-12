196041

-El padre de Ronald Acuña Jr habló sobre la polémica con Nivaldo Rodríguez, lanzador de Magallanes, en una entrevista exclusiva para el programa Extrainning de Meridiano Televisión.

Ronald Acuña dejó bien en claro que todo lo ocurrido fue un simple malentendido, y aunque no se disculpa por lo ocurrido, sí expresó que está más que abierto a la posibilidad de entablar una conversación con Nivaldo Rodríguez para resolver las diferencias que ambos expresaron tener durante el conflicto.

“Fue algo que se nos salió de las manos. Él pone en las redes lo que yo dije, pero no pone lo que él nos envió a nosotros. Yo a él ni lo conozco. Cuando se presenta la pelea yo ni en la tribuna estaba. Él empezó a escribir y se puso a decir que somos unos llorones, eso fue después de las tres galletas que le dieron. Él pone lo que yo dije, pero no pone lo que él me dijo a mí”, admitió.

El padre de Acuña Jr. aclaró que su hijo no estuvo involucrado en el problema. “A mí me da risa lo que está pasando. El problema fue con Maikel, porque Nivaldo le dijo cuando salió del juego que le iba a dar un pelotazo en la cabeza. La gente dice que yo estoy cuidando a Ronald, pero el problema no fue con él”.

“Tengo contacto con Ramón Hernández, si hay que hablar con Nivaldo y darle la mano no tengo ningún problema. Lo que pasó, pasó, ojalá no vuelva a ocurrir. Que la gente siga asistiendo al estadio a disfrutar”, sentenció.