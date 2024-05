Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este domingo 26 de mayo

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este domingo 26 de mayo en el Horóscopo al Día.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Empezarás el día sintiéndote desanimado, pero harás grandes esfuerzos por liberarte de tensiones y preocupaciones innecesarias, seguirás con tus planes de salir con la persona que cada día es más especial para ti, su compañía contribuirá a mejorar tu ánimo. Número mágico, 3.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: La influencia de una persona amiga será muy positiva para tu relación sentimental, con sus consejos podrán resolver un viejo problema que provocaba tensiones, después de mucho tiempo hoy disfrutarás de total armonía. Número mágico, 14.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Estás consciente de que te has equivocado y el sentimiento de culpa no te deja ser el de antes en tu relación, tu pareja ya te perdonó y hoy te lo demostrará una vez más, ahora tienes que perdonarte tú para que las cosas vuelvan a la normalidad. Número mágico, 11.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Te verás en medio de un conflicto entre tu pareja y una persona de tu entorno familiar lo que te causará mucha ansiedad y preocupación, cálmate y analiza el tema con objetividad, lograrás encontrar soluciones que traerán tranquilidad a todos. Número mágico, 19.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Será un día tranquilo que te permitirá analizar tu vida afectiva teniendo tus ideas claras y seguro de lo que quieres, has avanzado mucho y seguirás trazando planes para hacer realidad tus ilusiones de felicidad junto al ser amado. Número mágico, 1.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Te tomarás unas horas a solas para pensar en tus asuntos laborales y económicos, harás planes y te sentirás seguro de poder tener todo bajo control lo que te dará tranquilidad, y te permitirá relajarte y disfrutar de la compañía del ser amado, y de amistades muy cercanas. Número mágico,16.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Es el momento de actuar, no te quedes esperando que sea tu pareja quien tome las decisiones e indique las pautas a seguir en la relación, hoy se darán las condiciones para hablarle de tus planes y esperanzas para el futuro, tus planteamientos tendrán buena acogida. Número mágico, 18.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Tu relación está pasando por momentos muy difíciles, hoy estarán rodeados de amigos que intercederán con consejos bien intencionados, aprovecha para conversar sin provocar discusiones inútiles, las cosas se pueden solucionar con buena voluntad de ambas partes. Número mágico, 12.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Sentimentalmente, no habrá novedades, seguirás disfrutando de tus amistades, aceptando invitaciones y visitando nuevos lugares sin ningún tipo de ataduras. Número mágico, 5.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Tanto tu pareja como tú estarán muy susceptibles y las discusiones empezarán por cualquier motivo, trata de controlarte y evita reacciones bruscas que agraven las cosas, si te muestras conciliador la situación no se saldrá de control. Número mágico, 10.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Después de mucho tiempo hoy será un día tranquilo, que te hará olvidar por un momento la crisis sentimental que estás atravesando, reflexionarás y preferirás postergar tus planes de un compromiso hasta que las cosas se calmen, si fortaleces el diálogo y la confianza superarás esta etapa de inestabilidad. Número mágico, 7.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Un encuentro casual te permitirá ponerle punto final a un recuerdo que no te permitía volverte a enamorar, perdonarás de corazón y te liberarás de sentimientos negativos, a partir de hoy mirarás hacia delante con actitud positiva y con la ilusión de darle otro rumbo a tu vida sentimental. Número mágico, 20.

