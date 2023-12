Teatro en el Baralt (Por Alexis Blanco)

197680

A la hora del crepúsculo de este martes, 12 de diciembre, Día Regional del Teatro, estaremos estrenando la obra de Leonardo Isea, Zona de riesgo.

Me intriga mucho saber el número de veces que he tenido este indescriptible placer de estrenar piezas dramatúrgicas. Pero me ladilla mucho batallar contra mi memoria y sus dislates y disparates (la muerte de César Chirinos aviva mi particular semántica escénica de este último término).

En fin, que adoraría verles, esta tarde, por aquí, por el teatro, donde ya a esta hora se cuecen las habas de lo que será una antológica conmemoración de nuestro oficio y arte. Por ahí ya hemos publicado (gracias, Haroldo y Heberth) algunas reseñas expeditas acerca de nuestra liturgia pública de hoy.

Por ahí dentro resuena la poderosa resonancia actoral del maestro Henry Semprún, fresco y emocionante en la producción de sus sendas acciones poéticas. En fin, que estoy feliz y lo estaré aún más cuando vea sus rostros ocupando mis lares escénicos.

Ustedes y nosotros, todo Baralt Teatro, apostando siempre con humilde entrega a que ese tiempo que ustedes se toman para venir un ratico hasta la esquina de la Plaza Bolívar, el muy ilustre teatro de teatros, el Teatro Baralt. Todo el mundo va dando carreras locas por ahí en procura de cumplirle a este diciembre y entonces sería el instante espléndido para regalarles muy buen teatro. ¡Ah! La entrada es gratuita, dos obras en una sola velada, una belleza, una oportunidad, oro que desde aquí le estamos regalando para que ayude a fomentar en los suyos un alto grado de ciudadanía y cultura. Además, la gente que ha visto los ensayos dicen que hay mucha risa encapsulada en cada una de las distintas situaciones.

Por ejemplo, Zona de riesgo, Cinco de la tarde, Sobre el escenario, una maravilla.

Noticia al Día / Fotos y redacción: Alexis Blanco