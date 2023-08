Mery Cortez abrirá sede de su academia en Maracaibo

143249

Mery Cortez, reconocida personalidad de la televisión venezolana, con más de 60 años de trayectoria en entrevista con Noticia al Día, manifestó su satisfacción por el homenaje recibido en la Tierra del Sol Amada.

Lea también: https://noticialdia.com/entretenimiento/farandula/especulan-que-luis-miguel-presenta-problemas-con-su-voz/

Cortez bailarina, coreógrafa y productora, indicó con voz entrecortada que la visita a Maracaibo fue una sorpresa.

“Mi mánager me comentó a lo que venía cuando ya estaba montada en el avión. El corazón se me puso arrugadito y me embargó la emoción. Esta emoción no paró durante el homenaje porque me recibieron con gran cariño y yo no me lo esperaba”.

La artista añadió: “Lo inmensamente hermoso fue ver a los niños en la ciudad de Maracaibo aplaudirme. Te confieso que lloré porque no sabía el impacto que tiene mi trabajo en el país”.

Aprovechó el momento para dar la gran noticia en su afán de retribuir ese amor demostrado por el público. Mery indicó que entre sus proyectos está extender su academia por toda Venezuela y Maracaibo es una de las ciudades escogidas.

“Quiero seguir llevando a los niños por ese camino del arte de danzar, bailar, que es hermoso. Mi academia es integral y aprenden a bailar todos los ritmos y géneros musicales. Tenemos en mente llevar a “Mery Cortez Academia Integral” a varios estados del país y Maracaibo será la primera en tener su sede”.

Sobre los comienzos de Mery Cortez

Mery Cortez es una figura que representa el baile en todo el territorio nacional. Durante la entrevista también habló de sus comienzos.

Indicó que fue durante un casting que entró a trabajar de la mano del recordado presentador de TV, Renny Ottolina, en las pantallas de RCTV, y donde trabajó por un año.

“Luego pasé a Venevisión junto a Joaquín. Me llamaron y ahí me quedé por 45 años. Lo demás es conocido hasta que decidí trabajar en mi propia academia llamada Mery Cortez Academia Integral”.

Al preguntarle ¿cuál ha sido la fórmula para mantenerse en el tiempo y en el gusto de varias generaciones?, respondió:

“En Venevisión tomé responsabilidades que me enseñaron a tener una disciplina, la cual me ha ayudado con mi trabajo.

“La disciplina es aprender técnica y eso solo se hace con el ballet clásico, no hay otro camino. Con respecto a las clases, no se deben perder porque clase que se pierde, clase que no se recupera”.

Asimismo, resaltó que “Cada persona tiene su forma de pensar, pero el cuidar detalles es sumamente importante”.

“Siempre he sido clara en lo que hago y digo lo que creo. Las mujeres deben bailar como mujeres con elegancia, femineidad y carisma. Los hombres deben bailar como hombres.

“Ser puntual y estar dispuesto a trabajar es clave, hay que aplicarlo para que todo te salga bien”.

¿Cómo se describe a sí misma?

“Me describo como intensa” porque soy muy cuidadosa con mis trabajos y proyectos.

¿Le falta algo por hacer a Mery Cortez?

“Sí, le pido a Dios un poco más de vida para que pueda seguir impartiendo los conocimientos que él me otorgó a las nuevas generaciones”.

La también productora, de 82 años, recalcó: “Tengo en la academia niños de 5 años. A ellos quiero dejarlos preparados, de unos 10 a 15 años, para que estén listos”.

Noticia al Día

Fotos:Cortesía Mery Cortez