-Desde las 7 de la mañana de este sábado 7 de octubre, usuarios denuncian fallas en el servicio de pago móvil del Banco de Venezuela, lo que les ha imposibilitado realizar transacciones, en su mayoría, a otros bancos.

En redes sociales son muchos los mensajes de disgusto y frustración que han manifestado las personas que han pasado penurias y más, tal es el caso de del usuario, @abogadosconder1; “Desde esta mañana no he podido recibir Pago Móvil en el Banco de Venezuela, porque no aparece como opción en otros bancos”.

La constante es la pregunta ¿Por qué no funciona el Pago Móvil del Banco de Vzla?, sin obterner respuesta alguna de la entidad financiera.

“Serían tan amable de responder a la gente del mejor banco de Venezuela @BcodeVenezuela es una falta de respeto hacia el usuario no poder mover su dinero, y de paso sin alguna respuesta de ustedes por favor seriedad con la plata de la gente no se juega 😡😡😡😡”, expresó el usurio @fastmaracucho en la red social X.

Desde esta mañana no he podido recibir Pago Móvil en el Banco de Venezuela, porque no aparece como opción en otros bancos. — Jesús (@abogadosconder1) October 7, 2023

Por qué el Banco de Venezuela no le está funcionando el pago móvil?🙂🥲 — Romile (@unacausagenial) October 7, 2023

No se puede realizar pago móvil banco de Venezuela esta imposible — Angel en pie de Lucha (@DiosGloriaa) October 7, 2023

No me lo van a creer 😱😱😱 el banco de Venezuela está fallando otra vez 😱😱😱 — Gonpachiro (@evamartodopegao) October 7, 2023

Serían tan amable de responder a la gente del mejor banco de Venezuela @BcodeVenezuela es una falta de respeto hacia el usuario no poder mover su dinero, y de paso sin alguna respuesta de ustedes por favor seriedad con la plata de la gente no se juega 😡😡😡😡 — #ElMaraco📞 🇺🇸🏇🔊 (@fastmaracucho) October 7, 2023

Te odio banco de Venezuela — 𝑰𝒛𝒂 (@ttiza__) October 7, 2023

