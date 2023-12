Tarek William Saab aseguró que la Fiscalía ha recuperado 1000 viviendas usurpadas a personas mayores

200266

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó durante la grabación del Podcast Globovisión que el Ministerio Público (MP) ha resuelto varias denuncias de adultos mayores sobre despojo de sus propiedades en todo el país.

En el marco del programa El Ministerio Público va a tu Comunidad, Saab detalló que han restituido más de 1000 viviendas desde abril hasta diciembre de este 2023, en 9 meses para ser exactos.

“El boom de los adultos mayores (en redes sociales) mostrando una pancarta diciendo: Tarek William me ocuparon mi casa, me robaron mi casa, grabando el vídeo, mostrando sus números de teléfonos, eso lo vimos. Tenemos un centenar de casos resueltos, a un punto que desde abril de este 2023 hasta ahorita, hemos logrado recuperar, restituir más de 1000 inmuebles, como casas, locales comerciales y pequeños edificios que tienen entre 20, 15, 7 y 5 locales”, dijo el máximo representante del MP.

Rechazó que personas inescrupulosas se aprovechan de los adultos mayores. “Algunos tenían sus propiedades arrendadas y no les pagaban, simplemente les robaban, porque se trata de una apropiación indebida. Hemos hecho varios programas, han surgido personajes hermosos como el caso del abuelo italiano de 90 años Gaetano Ciccone, el más viral este 2023”, resaltó.

Saab recalcó que la denuncia de Ciccone no fue la primera, “los primeros casos fueron en 2018, 2019 y 2020, pero quizás es el que representa gráficamente, yo diría esa imagen del adulto mayor clamando justicia a través de un vídeo, ese de Gaiteano donde cuenta y narra la manera en que le ocuparon un bien inmueble de 1400 metros cuadrados, una persona que aprovechó la pandemia para no pagarle, y no era que le pagaba mucho, no eran 500 dólares, le debía pagar 200 dólares, y vino la pandemia y llegó luego 2021, 2023 y nada, y cuando le depositaban eran 6 bolívares que no le alcanzaba para nada”.

“Entonces él me llama para que lo ayude, se veía que el señor estaba muy enfermo.Nosotros logramos a los tres días restituirle su propiedad. Lo conocí personalmente, fui a Maracay, y en noviembre pasado con unos ahorros de todo eso que él recupera Gaiteano se va para Italia, estuvo 15 días con su familia que no veía desde hace 30 o 40 años, luego regresó a Venezuela y a los pocos días falleció”, lamentó el Fiscal en el episodio 15 del Podcast Globovisión.

Noticia al Día con información de Globovisión