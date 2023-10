Shakira sorprendió a Carlos Vives en pleno concierto de Miami

174904

Shakira sorprendió a Carlos Vives y a sus fans en la segunda parte de su show realizado en el Kaseya Center en Miami, Estados Unidos.

Mientras Vives cantaba “La bicicleta”, su éxito del 2017 junto a Shakira, la artista colombiana se apareció en el escenario desde atrás y empezó a cantar el coro.

Vives se volteó hacia su banda y visiblemente sorprendido se echó hacia atrás cuando vio a Shakira casi junto a él.

Su primera reacción fue físicamente correr al otro lado del escenario. Después corrió hacia la intérprete, quien le agarró el brazo. Se abrazaron y bailaron juntos, con Shakira cantando, reseñó Billboard.

“¡No se lo esperaba!”, gritó Shakira después al público, claramente encantada con la sorpresa. “¡No te lo esperabas!”, le dijo a Vives.

Los gritos y aplausos no se hicieron esperar.

“Sorprendiendo a mi hermano @carlosvives en el escenario esta noche”, escribió la artista en sus redes.

Más tarde, la misma noche, Vives contestó: “Shak. Me puedo retirar, ya chao, me voy feliz, nada supera esto, me hiciste el hombre más feliz. Te quiero. ¡QUÉ SORPRESA!”

#29Oct | El Cantante colombiano, Carlos Vives quedó conmocionado luego de que en la presentación que realizó en la noche del sábado en el Kaseya Center de Miami, EEUU apareciera sorpresivamente su compatriota Shakira para que interpretaran juntos su exitosa canción La Bicicleta. pic.twitter.com/We0ikxFNt3 — El Toque de Diana (@ElToqueDeDiana) October 29, 2023

