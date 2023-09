Palmarejo reabre sus puertas

150917

TRAINING BLUES…Con harta euforia y regocijo he leído que PALMAREJO retorna. Desde el sábado, nueve de septiembre, con el trío DEVIL BLUES, de Gabriel Torres, Juan Ordóñez y Mauro Pérez. Una maravilla de reactivación de cierta memoria bohemia. In vino veritas. Más bien en lúpulo. Compases muy inestables reflejan dentro de mí algunas historias un tanto heavy y muchísimas alegorías desde la rumba del centro. El día que se supo que me había ganado mi segundo Premio Nacional de Periodismo (y verga) un fablistán televisivo de pelo blanco con bigotito afrancesado dijo que habían premiado a Panorama y a los “antros delincuenciales del centro”. Hasta publicó la vaina en algún pasquín que él mismo dirigía. Lo que es la vida, cantaría Lipito Pirela, pero al coño me lo encontré, la tarde en que Italia ganó a Francia su último Mundial de fútbol. En el hotel Maruma. Nunca supo que era yo ese calumniado suyo, hasta que conversábamos sobre la boutade de Zizou contra el jugador italiano que le costó la roja. Le di las gracias, porque me ayudó a perfilar mejor mi sentido de adscripción y de pertenencia social. Él tenía razón. Yo vengo de ahí, de eso que Gorki inmortalizó en Los Bajos Fondos. A mucha honra seré siempre lumpenproletariat (también y verga). Llegué de once aún no cumplidos a esta ciudad que amo y odio con vehemencia comprometida. En El Saladillo y en El Empedrao aprendí este idioma vos que aún gambetea mi hablar. En realidad pienso en ir, el sábado por la tarde, a esa esquina de Colón y Carabobo, para saludar y abrazar a Mery mientras le moneo un poco el baile de Anthony Quinn haciendo su glorioso Zorba.

Ir para escuchar los blues de mis bienamados cómplices concitantes fraternos y beberse unas sónicas birras y fumarse el narguile de los marginales, ergo, los que humildes nos sentamos a leer en esa placita de enfrente, la del simbólico árbol que Heraclio compartía en su Zaguán. Ojalá Maracaibo se concite a sí misma este sábado nueve…

Quizás flotará por allá el espíritu de ese tal Roberto Bolaño leyendo esa Parte de Archimboldi en su jodidamente hermosa novela 2666, donde las palabras suenan como río con harto estruendo:

BOLAÑO:

«Me dirá usted que la literatura no consiste únicamente en obras maestras sino que está poblada de obras, así llamadas, menores. Yo también creía eso. La literatura es un vasto bosque y las obras maestras son los lagos, los árboles inmensos o extrañísimos, las elocuentes flores preciosas o las escondidas grutas, pero un bosque también está compuesto por árboles comunes y corrientes, por yerbazales, por charcos, por plantas parásitas, por hongos y por florecillas silvestres. Me equivocaba […]. Toda obra menor tiene un autor secreto y todo autor secreto es, por definición, un escritor de obras maestras… (p. 982-983).

El juego y la equivocación son la venda y son el impulso de los escritores menores. También: son la promesa de su felicidad futura. Un bosque que crece a una velocidad vertiginosa, un bosque al que nadie le pone freno, ni siquiera las Academias, al contrario, las Academias se encargan de que crezca sin problemas, y los empresarios y las universidades (criaderos de atorrantes), y las oficinas estatales y los mecenas y las asociaciones culturales y las declamadoras de poesía, todos contribuyen a que el bosque crezca y oculte lo que tiene que ocultar, todos contribuyen a que el bosque reproduzca lo que tiene que reproducir, puesto que es inevitable que así lo haga, pero sin revelar nunca qué es aquello que reproduce, aquello que mansamente refleja.

¿Un plagio, se dirá usted? Sí, un plagio, en el sentido en que toda obra menor, toda obra salida de la pluma de un escritor menor, no puede ser sino un plagio de cualquier obra maestra. (p. 985)

Jesús es la obra maestra. Los ladrones son las obras menores. ¿Por qué están allí? No para realzar la crucifixión, como algunas almas cándidas creen, sino para ocultarla. (p. 989)…”.

Sí. La ciudad sensible e inteligente, no la fatua y politizada, debería estar ahí, este sábado 9.

¡Salud!

Alexis Blanco

Noticia al Día