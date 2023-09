160352

-Henrique Capriles reapareció este miércoles 27 de septiembre, a través de un video en sus redes sociales donde contó los duros momentos que pasó tras el nacimiento de su tercer hijo, así como del proceso de la Primaria, previsto para el 22 de octubre.

«Vengo saliendo de una tormenta en lo personal. Fueron unos días duros para mi familia y para mí. Fueron días largos, cuando uno tiene un hijo recién nacido conectado a cables e intubado. Yo soy un hombre de fe y al final me pongo en oración y le doy gracias a Dios y la Virgen que superamos esta tormenta y allí esta nuestro pequeño creciendo y alimentándose. Valeria está fuerte y estoy agradecido con todo el personal médico que me dio una palabra de aliento cuando estás en esa situación que tienes un hijo en terapia», dijo.

Destacó que así como su pequeño Henrique José se pudo recuperar y recibió la mejor atención médica, él desea que todos los venezolanos, «eso no es politiquería, creo que es un derecho humano. Todos los niños de este país deberían recibir la atención que recibió mi pequeño hijo Henrique José».

«Es normal que a uno se le quiebre la voz al hablar de este tema», apuntó.

La Primaria

Henrique Capriles expresó que siempre ha apoyado a la Comisión Nacional de Primaria (CNP) y el trabajo que realizan.

«Mañana irá la comisión al CNE y creo que hay un gran desafío a poco días de las primarias. Yo no tengo que decirle a la CNP a estas alturas qué debe hacer, ellos lo tienen claro, pero lo que sí es oportuno es fijar mi posición de que todo lo que se haga hay que pensar en el éxito del proceso», expresó el candidato de Primero Justicia.

Asimismo, comentó que la primaria tiene que ser ese medio que permita lograr tener una candidatura unitaria y «es un gran desafío. Yo insisto en la Venezuela del encuentro, este proceso del 22 de octubre nunca debe estar atado a nosotros».

«Hay que tomar decisiones, no podemos seguir reuniéndonos cuando quedan 27 días para el 22 de octubre. Las decisiones deben ser para privilegiar el proceso y tener la mayor participación que nos permita salir con una primaria exitosa», indicó.

A su juicio, «no pueden haber habilitaciones selectivas, aquí tienen que habilitar a todos los que estamos inhabilitados, porque son inconstitucionales, ilegales y políticas». Al tiempo que refirió que tiene seis años esperando justicia para este proceso.

«No vamos a caer en el juego que nos dividan. No debemos esperar al 22 de octubre para construir la unidad, ese día es un espacio de encuentro y no de división. Debe haber unidad y no se puede construir desde posiciones personales sino desde el punto de vista de lo que le conviene al país», aseguró.

Las decisiones

Capriles resaltó que en los días por venir se debe avanzar y tomar decisiones «porque parece que hay cosas que ya están obvias y que no van a cambiar».

«El proceso de negociación entró en un estancamiento y no pareciera salir. Lo que se haga de cara al 22 de octubre debe tener como objetivo el 2024 para que los venezolanos tengan una candidatura que pueda inscribirse y derrotar al peor gobierno de la historia», manifestó.

Por último, Capriles afirmó que «divididos no hay manera. O nos unimos o nos hundimos, queremos que el país se recupere y no es para cambiar un grupito por otro».

Lee también: Capriles compartió un video con su tercer hijo: Ya recuperado

Noticia al Día/Con información de X