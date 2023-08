148553

María Corina Machado (MCM), señaló este martes que el respaldo del gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, a la candidatura de Henrique Capriles «no es una amenaza» .

«La alianza es perfectamente válida. Tienen todo el derecho. Es parte de la dinámica política que se está dando en la primaria. Eso es maravilloso. La gente puede escoger libremente. La oferta es amplia y hay elementos claramente diferentes entre las propuestas de los distintos candidatos», destacó durante entrevista concedida al medio El Pitazo.

En su opinión, las alianzas son algo importante y expresó que «es algo que ya está pasando; estamos convergiendo o confluyendo, gente que estábamos en posiciones distintas».

No descartó una alianza con Rosales, Capriles o algún otro opositor. “Yo con los brazos abiertos a personas de cualquier posición política, siempre y cuando sea gente buena. Venezolanos de bien”, dijo.

María Corina Machado también ratificó que de ganar la primaria se va a inscribir en las elecciones presidenciales a pesar de su inhabilitación.

«Lo sacaron de contexto»

Sobre las polémicas declaraciones de Antonio Ledezma, MCM refutó que él «no necesita a nadie que lo interprete. Lo que dijo fue claro y lo sacaron fuera de contexto. Esto está clarísimo. Están desesperados por sacarnos de foco y por desviar la atención».

“Que me digan lo que quieran. Hablo con venezolanos, con chavistas y con militares cada vez que me paran en una alcabala. Y ojalá me sigan parando, porque es la oportunidad de enviarle un mensaje a la familia militar”, sentenció.

Lee también: Diosdado sobre alianza Rosales-Capriles: “Ellos odian a María Corina”

Noticia al Día / Con información de El Pitazo