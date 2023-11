Localizan una mosca viva dentro de los intestinos de un paciente, considerado como un hallazgo muy raro

187680



-Un grupo de médicos de Missouri se alarmaron al encontrar una mosca completamente intacta dentro de los intestinos de un hombre durante una colonoscopia.

Los especialistas quedaron desconcertados cuando el paciente acudió a un examen de rutina y encontraron al insecto completamente vivo dentro de sus intestinos.



El paciente se sometió a una colonoscopia donde los expertos encontraron la mosca en su colon transverso, ubicado en la parte superior del intestino grueso. No está claro cómo llegó la criatura allí, pero los médicos creen que el hombre pudo haber comido una lechuga o verdura que la contenía.



No se movió cuando lo pincharon y el hombre dijo que no sentía ningún síntoma ni dolor. También expresó que no sabía cómo había llegado la mosca allí. Le reveló a su médico que sólo había consumido líquidos claros el día anterior.

El caso inusual fue registrado en el American Journal of Gastroenterology, que aseguró que el caso “representa un hallazgo colonoscópico muy raro” y que era un “misterio sobre cómo intacta llegó al colon transverso”.



Por lo general, el ácido del estómago es suficiente para matar cualquier especie, pero hay casos documentados de huevos que eclosionan dentro del estómago después de estar dentro de la fruta que se consumió.

