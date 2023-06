Jorge Rodríguez aclara hechos violentos en hospital J.M. de los Ríos y ordena investigación

118351

-El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, habló este martes sobre los hechos violentos ocurridos en la emergencia del Hospital de Niños J. M. de los Ríos en Caracas y aclaró que no fue responsabilidad del personal sanitario.

Rodríguez señaló que la situación se salió de control porque el progenitor del infante que era atendido arremetió contra el personal de seguridad.

“Lo que ocurre en cualquier emergencia de un hospital en Venezuela y es lo correcto que se debe hacer. Que el niño o niña debe entrar con un solo familiar al área de emergencia. Hay hospitales dónde no se permite que ingrese absolutamente nadie que no sea el paciente al área de emergencia”, indicó el presidente de la AN.

Además, Rodríguez autorizó abrir una investigación, pero también se incluirán los actos de violencia hacia el personal de salud, y exhortó a los diputados que cuando lleven denuncias deben estar bien sustentadas. La investigación se inició luego de que el periodista Román Camacho compartiera a través de las redes sociales un vídeo que documenta los hechos violentos en el centro médico entre el vigilante y el padre de la menor.

El presidente de la AN también resaltó que los trabajadores de salud y seguridad también merecen un trato digno y que la violencia no puede ser la respuesta a una situación difícil. “La violencia no es el camino, nunca es el camino. El camino debe ser el diálogo, la conversación, el entendimiento, la tolerancia y la paciencia”, concluyó Jorge Rodríguez.

Noticia al Día