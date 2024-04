Fanb desmanteló minería ilegal y detuvo a seis personas en Guárico

En el marco de la Operación “Neblina 2024” en operaciones de patrullaje terrestre y escudriñamiento en el sector denominado “Caño del Diablo”, efectivos de la Fanb efectuó la localización, desmantelamiento y destrucción de un campamento para la minería ilegal en el estado Guárico.

Así lo informó el GJ. Domingo Hernández Lárez a través de la cuenta de red social X.

Los uniformados incautaron el siguiente material:

Dos plantas eléctricas. Dos moto bomba. Dos martillos industriales. Una bombona de gas. Tres motores portátiles. 80 mts de manguera Dos hachas. Tres linternas. Dos ventiladores. Herramientas varias.

Asimismo, se realizó la detención de dos ciudadanos de nacionalidad colombiana quienes se encontraban en el mencionado campamento practicando la minería ilegal, identificados como: Norbey Ceballos Muñoz, de 40 años y Héctor Caicedo, de 60.

Además, durante el patrullaje realizado, se logró la captura para su posterior desalojo y evacuación de dos ( masculinos, dos femeninas y tres menores de edad de nacionalidad venezolana, quienes se encontraban en las zonas aledañas al sector “Caño el Diablo”, identificados como: Elemilet Ávila, de 41 años, Angely Silva, de 25 años, Cesar Infante, de 29 años y Félix Castillo, de 40 años.

“El suelo del territorio nacional no se negocia, no se vende, no podrá ser enajenado, los parques nacionales y áreas forestales deben ser protegidas por toda la ciudadanía, ya que los mismos se encuentran bajo régimen de protección especial de conservación del Estado venezolano”.

